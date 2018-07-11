Неожиданная опасность. Медики предупредили о рисках ношения галстука

Исследователи из Университетской больницы Шлезвиг-Гольштейн в Германии доказали, что галстуки ухудшают поступление крови к мозгу.

Это может вызвать проблемы для групп, которые уже подвержены риску из-за высокого артериального давления, пишет Science Alert.

По данным нового исследования, сдавливая вены в шее, владельцы галстуков могут создавать нездоровое нарастание давления. Предыдущие исследования уже связывали тесные узлы галстука с увеличением давления на глаза и риском глаукомы.

"Основываясь на предыдущих результатах, целью этого исследования было дальнейшее исследование влияния того, как галстук может отрицательно повлиять на мозговое кровообращение", - пишут исследователи .

Используя МРТ-сканирование, группа проанализировала 15 мужчин-добровольцев, которые носили галстуки, завязанные до "легкого дискомфорта", и 15 мужчин-добровольцев, которые вообще не носили галстуки.

Было обнаружено, что мозговой кровоток в среднем уменьшается на 7,5% у мужчин, которые носят галстук, без каких-либо изменений в контрольной группе. По словам исследователей, разница, вероятно, будет вызвана дополнительным давлением галстука, поскольку кровоток вокруг остальных частей тела не затрагивался ни в одной из двух групп.

По мнению исследователей, у людей с нормальным давлением уменьшение кровотока, скорее всего, не причинит ущерба здоровью. Однако у курильщиков, пожилых людей и пациентов с гипертензией затягивание галстуков может вызвать дополнительное нарастание кровяного давления, а также головные боли, головокружение и тошнот.

Отмечается, что результаты исследования говорят в пользу менее официального дресс-кода.