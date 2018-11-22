Нейробиологи обнаружили неизвестную область в человеческом мозге

Австралийские нейробиологи обнаружили ранее неизвестный участок головного мозга, который, возможно, имеется только у людей.

Эта структура была идентифицирована, когда ученые отображали части человеческого мозга для атласа по анатомии, пишет Science Alert.

Нейробиолог Джордж Паксинос и его команда из Neuroscience Research Australia (NeuRA) назвали свое открытие эндокрестным ядром (endorestiform nucleus) - потому что оно расположено внутри (эндо) нижнего мозжечкового стебля. Ядро находится у основания головного мозга, рядом с переходом в спинной мозг.

Эта область занимается получением сенсорной и двигательной информации, чтобы улучшить нашу осанку, равновесие и движения.

"Низший мозжечковый стебель похож на реку, которая несет информацию из спинного мозга и ствола мозга в мозжечок. Эндоретиформное ядро ​​- это группа нейронов, она похожа на остров в этой реке", - сказал Джордж Паксинос.

Паксинос подтвердил существование этой структуры мозга при использовании относительно новой техники окрашивания головного мозга, которую он разработал, чтобы сделать изображения тканей мозга более ясными для последнего атласа нейроанатомии, над которым он работал.

Фактически, Паксинос догадывался о том, что эндоретиформное ядро ​​существует, на протяжении десятилетий. При процедуре, которая называется терапевтической антеролатеральной кордотомией, он и его коллеги заметили, что длинные волокна из позвоночника, казалось, заканчиваются вокруг того места, где было найдено эндокрестообразное ядро.

Расположение endorestiform nucleus наводит Паскиноса на мысль, что данная область задействована в мелкой моторике. У других приматов этот участок пока не был обнаружен, и возможно, endorestiform nucleus является очередной уникальной чертой человеческой нервной системы.

Для дальнейшего изучения влияния endorestiform nucleus на человека необходимо время, поскольку сейчас нет настолько сильного МРТ.