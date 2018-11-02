Неандертальцы дышали не так, как современный человек - ученые

Международная команда исследователей реконструировала грудную клетку неандертальца и выяснила, как древний родственник человека ходил и дышал.

Полученные данные показывают, что неандертальцы не ходили сгорбившись, как считалось раньше, пишет Science Alert.

Антрополог Патриция Крамер с коллегами изучала останки Моисея — неандертальца, который был найден в пещере Кебара в Израиле в 1983 году. Благодаря уникальным условиям захоронения, его скелет сохранился в почти неповрежденном виде.

Команда сосредоточила свои исследования на области тела, которая включает в себя грудную клетку, позвоночник и полость для сердца и легких. Эта часть тела имеет особое значение, поскольку может сообщить нам о дыхании и равновесии.

Позвоночник древнего человека оказался "утоплен" в грудную клетку глубже, чем у современных людей, ребра внизу расширялись, а поясничного изгиба не было. Как полагают исследователи, с таким позвоночником неандертальцы могли ходить только прямо, а очень широкая грудная клетка прикрывала объемные легкие. Значит, неандертальцы дышали глубже, потребляя больше кислорода.

"Широкая внизу грудная клетка неандертальцев и горизонтальная ориентация ребер свидетельствуют о том, что неандертальцы больше полагались на свою диафрагму для дыхания", - объясняет один из авторов исследования, Элла Бин из Университета Тель-Авива.

Судя по всему, выявленные особенности делали неандертальцев сильнее и выносливее - позволяли эффективнее использовать мышцы за счет врожденной способности потреблять больше кислорода.

"Неандертальцы очень похожи на нас в культурном плане, но их облик был заметно другим. Поэтому понимание природы этих различий крайне важно для нас. Понимание их приспособлений позволяет нам лучше понять наш собственный эволюционный путь", - говорит соавтор исследования Патрисия Крамер, антрополог из Университета Вашингтона в Сиэтле (США).