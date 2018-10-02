Не женская наука. Как Нобелевский комитет борется за гендерное равенство

Впервые с 1963-го Нобелевскую премию по физике получила женщина. Жюри, которое определяет лауреатов, собирается изменить регламент отбора номинантов, - ученые хотят избавиться от предвзятости и гендерного дисбаланса.

Сегодня стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по физике впервые за 55 лет стала женщина. Донна Стриклэнд разделила награду с Жераром Муру и Артуром Эшкином за открытия в лазерной физике.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2018

Как уже писало НВ, лауреатами Нобелевской премии 2018 года в сфере физиологии и медицины стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе. Исследователи разделили пьедестал за достижения в области борьбы с раковыми клетками.

В прошлом году, “Нобеля” в этой же категории получили аж трое мужчин - Джеффри Хол, Майкл Росбах и Майкл Янг.

Вроде бы, ничего особенного, но Элизабет Гибни из журнала Nature подметила, что за всю историю существования премии, лауреатами в научных дисциплинах стали только 3% женщин.

Более точно - из 605 человек, получивших премию за открытия в физике, химии, экономике, физиологии и медицине, только 18 представительниц женского пола.

Последние три года в этом смысле были совсем уж “маскулинными”, - за это время в науке не было ни одной женщины-лауреата (кроме сегодняшней новости о премии по физике, естественно).

Эксперты из Нобелевского комитета предусмотрели обвинения в предвзятости и, впервые в истории премии, решили восстановить гендерный баланс.

“Мы не работаем в вакууме. Научное сообщество должно замечать женщин и номинировать тех, кто сделал выдающийся вклад”, - рассказал изданию Nature генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон.

Кроме запроса к тысячам ученых учитывать гендерное разнообразие для номинантов 2019 года, руководители Комитета также напомнили членам жюри, что можно предлагать одного человека на несколько различных открытий и нескольких человек на одно открытие. Элизабет Гибни пишет, что представители Нобелевского комитета часто забывали использовать такое преимущество.

В статье также указано, что за последнее два года в жюри Шведской академии (которое отвечает за награждение лауреатов в сфере физики, химии и экономики) увеличилось количество женщин. По оценкам Ханссона, из 500 ученых, которые отбирают номинантов, около 25% - женщины.

Хотя, здесь мнения экспертов разделились: глава Норвежского комитета по гендерному балансу в научных исследованиях Курт Райс считает, что независимо от пола, члены жюри склонны награждать премией мужчин; генеральный секретарь Нобелевской Ассамблеи Томас Перлманн, напротив, полагает, что женщины с большей вероятностью номинируют других женщин.

Согласно Nature, на следующей конференции Нобелевского комитета по гендерным вопросам, некоторые ученые предложат совету директоров Фонда Нобеля обязательную номинацию сразу нескольких человек, и сравнение кандидатов друг с другом, а не отдельно.

Возможно, приверженцы гендерного равенства даже настоят на том, чтобы в списках номинантов было одинаковое количество женщин и мужчин.

“Существует немного вещей, которые могут встряхнуть научный мир в плане принуждения людей учитывать вклад женщин в науку”, - говорит Курт Райс.

В материале также учли, что некоторые люди могут быть против гендерного равенства во время присуждения Нобелевской премии, поскольку это якобы снижает ее качество.

Но, сами представители Нобелевского комитета уверены - такие меры не касаются статистики, они необходимы для определения выдающихся женщин-ученых.

Стоит отметить, что в номинации на Нобелевскую премию мира и литературы ситуация немного лучше. Яркий пример - белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая стала лауреатом в 2015-м “за её многоголосое творчество - памятник страданию и мужеству в наше время”.

Награды за достижения в физике до сегодня получали лишь две женщины: Мария Склодовская-Кюри в 1903-м за исследования радиационных явлений и Мария Гёпперт-Майер в 1963-м за открытия в структуре оболочке ядра.