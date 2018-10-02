02 октября 2018, вторник

Не женская наука. Как Нобелевский комитет борется за гендерное равенство

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Нобелевский комитет планирует восстановить гендерный баланс среди лауреатов

Нобелевский комитет планирует восстановить гендерный баланс среди лауреатов

Впервые с 1963-го Нобелевскую премию по физике получила женщина. Жюри, которое определяет лауреатов, собирается изменить регламент отбора номинантов, - ученые хотят избавиться от предвзятости и гендерного дисбаланса.

Сегодня стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по физике впервые за 55 лет стала женщина. Донна Стриклэнд разделила награду с Жераром Муру и Артуром Эшкином за открытия в лазерной физике.

Как уже писало НВ, лауреатами Нобелевской премии 2018 года в сфере физиологии и медицины стали американец Джеймс Эллисон и японец Тасуку Хондзе. Исследователи разделили пьедестал за достижения в области борьбы с раковыми клетками.

В прошлом году, “Нобеля” в этой же категории получили аж трое мужчин - Джеффри Хол, Майкл Росбах и Майкл Янг.

Вроде бы, ничего особенного, но Элизабет Гибни из журнала Nature подметила, что за всю историю существования премии, лауреатами в научных дисциплинах стали только 3% женщин.

Более точно - из 605 человек, получивших премию за открытия в физике, химии, экономике, физиологии и медицине, только 18 представительниц женского пола.

 

Последние три года в этом смысле были совсем уж “маскулинными”, - за это время в науке не было ни одной женщины-лауреата (кроме сегодняшней новости о премии по физике, естественно).

Эксперты из Нобелевского комитета предусмотрели обвинения в предвзятости и, впервые в истории премии, решили восстановить гендерный баланс.   

“Мы не работаем в вакууме. Научное сообщество должно замечать женщин и номинировать тех, кто сделал выдающийся вклад”, - рассказал изданию Nature генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон.

Кроме запроса к тысячам ученых учитывать гендерное разнообразие для номинантов 2019 года, руководители Комитета также напомнили членам жюри, что можно предлагать одного человека на несколько различных открытий и нескольких человек на одно открытие. Элизабет Гибни пишет, что представители Нобелевского комитета часто забывали использовать такое преимущество.

В статье также указано, что за последнее два года в жюри Шведской академии (которое отвечает за награждение лауреатов в сфере физики, химии и экономики) увеличилось количество женщин. По оценкам Ханссона, из 500 ученых, которые отбирают номинантов, около 25% - женщины.

Хотя, здесь мнения экспертов разделились: глава Норвежского комитета по гендерному балансу в научных исследованиях Курт Райс считает, что независимо от пола, члены жюри склонны награждать премией мужчин; генеральный секретарь Нобелевской Ассамблеи Томас Перлманн, напротив, полагает, что женщины с большей вероятностью номинируют других женщин.

Согласно Nature, на следующей конференции Нобелевского комитета по гендерным вопросам, некоторые ученые предложат совету директоров Фонда Нобеля обязательную номинацию сразу нескольких человек, и сравнение кандидатов друг с другом, а не отдельно.

Возможно, приверженцы гендерного равенства даже настоят на том, чтобы в списках номинантов было одинаковое количество женщин и мужчин.

“Существует немного вещей, которые могут встряхнуть научный мир в плане принуждения людей учитывать вклад женщин в науку”, - говорит Курт Райс.

В материале также учли, что некоторые люди могут быть против гендерного равенства во время присуждения Нобелевской премии, поскольку это якобы снижает ее качество.  

Но, сами представители Нобелевского комитета уверены - такие меры не касаются статистики, они необходимы для определения выдающихся женщин-ученых.

Стоит отметить, что в номинации на Нобелевскую премию мира и литературы ситуация немного лучше. Яркий пример - белорусская писательница Светлана Алексиевич, которая стала лауреатом в 2015-м “за её многоголосое творчество - памятник страданию и мужеству в наше время”.

Награды за достижения в физике до сегодня получали лишь две женщины: Мария Склодовская-Кюри в 1903-м за исследования радиационных явлений и Мария Гёпперт-Майер в 1963-м за открытия в структуре оболочке ядра.

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