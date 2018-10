Не женская наука. Как Нобелевский комитет борется за гендерное равенство

Впервые с 1963-го Нобелевскую премию по физике получила женщина. Жюри, которое определяет лауреатов, собирается изменить регламент отбора номинантов, - ученые хотят избавиться от предвзятости и гендерного дисбаланса.

Сегодня стало известно, что лауреатом Нобелевской премии по физике впервые за 55 лет стала женщина. Донна Стриклэнд разделила награду с Жераром Муру и Артуром Эшкином за открытия в лазерной физике.

BREAKING NEWS⁰The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the #NobelPrize in Physics 2018 “for groundbreaking inventions in the field of laser physics” with one half to Arthur Ashkin and the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland. pic.twitter.com/PK08SnUslK