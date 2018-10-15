Не верю. Дональд Трамп заявил, что проблема глобального потепления решится сама собой

Президент США Дональд Трамп не собирается выделять деньги на борьбу с климатическими изменениями. По его мнению, человек не виноват в том, что происходит с окружающей средой.

Об этом он рассказал в программе 60 Minutes на телеканале CBS, передает издание Mashable.

"Я думаю, что-то происходит. Что-то меняется и это поменяется обратно. Я не считаю, что это мистификация, в этом есть разница... Я не знаю, вызвано ли это действиями человека, но скажу так. Я не хочу выделять миллионы и триллионы долларов и терять миллионы работников", - заявил Дональд Трамп.

Журналистка Лесли Стал пожелала Трампу посетить Гренландию и увидеть, как "огромные ледники падают в океан". Президент США ответил, что мы не знаем, происходило бы то же самое без человека, или нет.

Трамп также рассказал об ученых, которые не согласны с тем, что глобальные климатические изменения вызваны человеком и обвинил других ученых в политической ангажированности.

Напомним, в 2017-м США вышла из Парижского соглашения по климату. Дональд Трамп неоднокртано заявлял, что изменения климата являются "ложной" проблемой, он не видит угрозы глобального потепления и хочет сжигать как можно больше "милой нефти".