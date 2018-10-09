Не сядем. Исследователи рассказали о проблемах будущей миссии на Европу

Группа ученых-планетологов и геоморфологов полагают, что спутник Юпитера Европа может быть опоясан в районе экватора регионом твердых ледяных игл.

Такие иглы будут крайне опасны при посадке космических зондов, пишет Science Alert.

В своей работе Дэниэл Хобли из британского университета Кардиффа и его коллеги из США смоделировали, как на поверхности Европы формируются ледяные структуры. Исследователи утверждают, что спутник покрыт лесом ледяных игл. Подобные образования есть и на Земле — они называются кальгаспоры и встречаются в сухих и холодных высокогорьях Анд. Их форма объясняется тем, что водяной пар напрямую переходит в лед, минуя фазу жидкости.

"Вероятно, что экваториальная область на Европе будет иметь острые ледяные выступы, и было бы неразумно планировать посадку там без специально адаптированного посадочного модуля", - говорит ведущий автор исследования Дэн Хобли, преподаватель школы Земли и океана университета Кардиффа.

Ученые полагают, что в приэкваториальных районах ледяные иглы могут вырасти до 15 метров за 50 миллионов лет и находиться на расстоянии всего 7,5 метров друг от друга. В среднем, скорость их роста, согласно моделированию, составила около 0,3 метра за миллион лет.

Авторы говорят, что косвенно их вывод подтверждает то, что при радарном зондировании Европы в этой области поглощаются радиоволны.

Добавим, есть две запланированные орбитальные миссии для изучения Европы: NASA готовится к запуску Europa Clipper в 2020-х годах; в 2022 году планируется запустить спутник Jupiter Icy moons Европейского космического агентства. Их датчики могут подтвердить или опровергнуть предсказание ученых.

Даже если ледяные лезвия Европы слишком опасны для посадочного устройства, космическому кораблю, возможно, не придется приземляться на Европу, чтобы изучить скрытый океан. Сильные свидетельства указывают на то, что спутник Юпитера выбрасывает в космос шлейфы воды, образцы которой можно получить с орбиты.