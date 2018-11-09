Не сгорел. Зонд NASA передал на Землю сигнал после сближения с Солнцем

Солнечный зонд NASA Parker пережил свое первое сближение с Солнцем, пролетев мимо звезды на расстоянии около 24 миллионов километров.

В течение следующих семи лет зонд будет использовать гравитацию Венеры, чтобы приблизится к Солнцу, сообщает Inverse.

Аппарат, созданный Лабораторией прикладной физики Джона Хопкинса, передал первый сигнал после сближения с Солнцем. Полученный сигнал свидетельствует, что Parker Solar Probe действует нормально и все его инструменты работают и собирают данные. Но эта запись - только первая из многих, обещают участники миссии Parker. Фаза первого сближения окончится 11 ноября и через несколько недель зонд начнет передавать на Землю научные данные.

"Мы собираемся приблизиться к Солнцу ближе, чем раньше. Мы не собираемся это делать один раз, мы не будем делать это дважды - мы будем делать это 24 раза, и это ужасно", - признался менеджер проекта Эндрю Дрисман.

Самое тесное сближение с Солнцем запланировано на середину декабря 2024 года, когда Parker окажется на расстоянии около 9–10 солнечных радиусов (около шести миллионов километров) от звезды.

Используя данные, передача которых между Землей и зондом занимает около 30 минут, ученые стремятся лучше понять космическую погоду, например солнечные ветры. Хотя Солнце находится на расстоянии 150 млн км, космическая погода влияет на инструменты астронавтов и жителей Земли, искажая показания спутников, включая системы GPS.

Для самого быстрого космического корабля в истории передача научных данных - очень долгая затея. Из-за ориентации космического корабля на Солнце ученые должны ждать несколько недель, прежде чем данные могут быть переданы обратно на Землю.

Ранее НВ сообщало, что 9 сентября была впервые открыта защита широкополосного тепловизора солнечного зонда (WISPR), что позволило Parker сделать первое изображение окружающего пространства. Первое изображение от Parker - это не такое большое открытие, но это важный этап в обеспечении того, чтобы все системы космического корабля работали в штатном режиме.