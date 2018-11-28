Не поздновато? Евросоюз обещает перестать влиять на климат к 2050 году

Европейский союз говорит, что стремится стать первой крупной экономикой, которая к 2050 году станет "климатически нейтральной".

Согласно плану, выбросы парниковых газов после этой даты придется компенсировать путем посадки деревьев или захоронения отходов под землей, пишет BBC.

Климатическая нейтральность означает, что ваши выбросы уравновешиваются методами удаления парниковых газов из атмосферы. Таким образом, выбросам тепла должны противодействовать посадки новых лесов или новые технологии улавливания углерода, которые могли бы привести к захоронению CO2 под землей. Достижение этой цели потребует значительных сокращений выбросов по сравнению с сегодняшним днем.

С 1990 года ЕС сократил свои выбросы более чем на 20%, а экономика стран-членов продолжает расти. Они поставили перед собой гораздо более жесткие задачи на 2030 год сократить выбросы на 40% - ЕС заявляет, что достигнет этой цели, но теперь планирует еще больше продвинуться, став к 2050 году регионом с нейтральным климатом.

По расчетам Европейской комиссии, для достижения поставленных климатических целей необходимо привлечение дополнительных инвестиций в размере 290 млрд евро в год. Общие экономические последствия «являются положительными, несмотря на значительные дополнительные инвестиции, которые им необходимы», отмечается в документе комиссии.

Эксперты говорят, что цели можно достичь с использованием существующих технологий, таких как солнечная энергия и энергия ветра, долю которых необходимо будет увеличить до 80%. При этом действующая в ЕС политика приведет к 2050 году к сокращению вредных выбросов только на 60%.

"С учетом этого плана Европа станет первой в мире крупной экономикой, которая достигнет нулевых выбросов к 2050 году. У нас есть все инструменты, чтобы быть столь амбициозными", - сказал Европейский комиссар по вопросам климата и энергетики Мигель Ариас Каньете.

Ранее НВ сообщало, что, по данным ООН, разрыв между нынешними объемами выбросов парниковых газов и уровнем, необходимым для сдерживания повышения глобальных температур в течении текущего столетия на уровне до 2°С, продолжает увеличиваться.

В докладе программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) указывается, что уровень выбросов парниковых газов в 2030 году может на 13-15 млрд тонн превысить показатель, необходимый для поддержания глобального потепления на уровне 2°С.