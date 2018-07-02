Не Марсом единым. Астрономы нашли две экзопланеты, пригодные для колонизации

Астрономы назвали две экзопланеты больше всего похожие на Землю

Американские исследователи опубликовали данные о двух экзопланетах, которые могут быть пригодны для колонизации. Кроме того, на них может существовать жизнь. Теоретически.

Среди тысяч экзопланет, которые были открыты астрономами за последние годы, есть множество удивительных мест. В некоторых из них человек чувствовал бы себя словно в наркотическом сне (например, увидев небо фиолетового цвета и несколько лун на нем) или вообще не мог бы пробыть там и секунды из-за чрезвычайной гравитации.

Но есть и такие планеты, которые заставляют всерьез задуматься о возможной колонизации и по-настоящему сокрушаться о том, что инженеры, занимающиеся разработкой космических кораблей, пока отстают от астрономов, которые уже нашли нам новый дом.

В частности, новое исследование американских астрономов дает основания предполагать, что мы уже нашли, как минимум, две экзопланеты, которые могут быть не менее привлекательными для колонизации, чем Марс. Если, конечно, не брать в расчет расстояние.

Идеальные миры

Результаты исследования были опубликованы в авторитетном издании Astronomical Journal.

Две экзопланеты, о которых идет речь в исследовании, были открыты несколько лет назад, и ученые изначально предполагали, что они похожи на Землю. По крайней мере, с точки зрения климата.

Собственно, первая из них - Kepler-186f - вообще вошла в историю как первая экзопланета размером с Землю, которая находится в обитаемой зоне своей звезды.

Обитаемой зоной называют диапазон расстояний от звезды, в котором на поверхности планеты может существовать вода в жидком состоянии. По доминирующей сегодня теории именно жидкая вода является необходимым условием для возникновения, развития и поддержания жизни.

Но теперь ученые имеют основания предполагать, что Kepler-186f и еще одна экзопланета Kepler-62f - могут быть похожи на Землю по еще одному важному параметру - динамике изменения наклона оси вращения.

NASA

Что это за планеты?

Kepler-186f считается самой похожей на Землю экзопланетой из всех открытых до сих пор. Она является частью системы из пяти планет одной из звезд в созвездии Лебедя на расстоянии 550 световых лет от Земли.

Эта планета примерно на 10% меньше Земли по диаметру. Она совершает оборот вокруг своей звезды за 130 дней. Это все, что мы знаем на текущий момент. Масса и плотность планеты остаются для нас загадкой. Однако, она находится в обитаемой зоне, а значит, скорее всего, обладает твердой поверхностью. Возможно, даже морями и океанами.

По оценкам астрономов, звезда, вокруг которой вращается планета, примерно вдвое меньше Солнца. Яркость звезды на небе Kepler-186f в полдень примерно соответствует яркости солнца перед закатом на Земле.

Вторая из планет, о которых идет речь в исследовании, Kepler-62f - примерно на 40 больше Земли. Предположительно она покрыта водой, примерно как Земля. Она является частью планетной системы с пятью планетами в Созвездии Лиры, при этом она является самой дальней планетой от своего солнца.

Пока нет оснований утверждать, что на одной из этих планет может быть жизнь, подчеркивают ученые, но обе являются отличными кандидатами на эту роль.

Важный угол

Исследователи использовали компьютерные симуляции для анализа этого параметра, от которого зависит, сколько света и тепла попадает на планету от светила, а соответственно - смена времен года и климатические изменения.

Когда угол наклона планеты относительно своей оси сильно меняется, климат перестает быть стабильным. Авторы исследования приводят в пример Марс, угол наклона которого меняется от нуля до 60 градусов.

Возможно, именно по этой причине Марс превратился из водного мира, каким он был миллиарды лет назад, в сухую пустыню, по которой сегодня ползают земные марсоходы.

Марс расположен в обитаемой зоне нашей Солнечной системы, подчеркивает Гонджи Ли, доцент физики Института технологий штата Джорджия, но он сегодня необитаем. “Непостоянство угла наклона оси вращения Марса могло сыграть важную роль в разрежении атмосферы Марса и испарении воды с его поверхности”, - считает Ли.

NASA

Для сравнения наклон оси вращения Земли меняется в гораздо более узком диапазоне - между 22,1 и 24,5 градуса. Причем, между этими переменами проходит около 10 тыс лет.

Угол наклона орбиты планеты вокруг ее звезды-хозяина подвержен взаимодействию с другими планетами этой солнечной системы.

Если орбита должна колебаться с той же скоростью, что и прецессия оси вращения планеты, ось вращения также будет колебаться назад и вперед, порой довольно радикально.

Марс и Земля тесно взаимодействуют друг с другом, а также с Меркурием и Венерой. В результате сами по себе оси их вращения будут меняются соответственно орбитальным колебаниям, что приводит к изменениям их осевого наклона.

К счастью, у Земли есть Луна, которая выступает своего рода “противовесом”, не позволяя гравитационному взаимодействию с Марсом и другими планетами, вносить чересчур резкие изменения в орбиту Земли.

У Марса же нет такого массивного спутника - две его луны (Фобос и Деймос) невелики по размеру и никакого влияния на его орбиту не оказывают.

Исследователи считают, что Kepler-186f имеет очень стабильные параметры, напоминающие земные. Из этого следует, что как и на Земле, на этой планете есть регулярная смена времен года и стабильный климат.

Почти такие же условия наблюдаются и на “суперземле” Kepler-62f.

“Обе планеты сильно отличаются от Марса и Земли, поскольку у них нет таких сильных гравитационных взаимосвязей с другими планетами в своих системах”, - подчеркивает Ли.

На текущий момент неизвестно, есть ли у этих экзопланет свои луны. Но, по словам Ли, компьютерные симуляции показывают, что даже без спутников наклон оси вращения обеих планет остается стабильным на протяжении десятков миллионов лет.

Стабильность жизни

Насколько важен стабильный климат для возникновения жизни? На текущий момент принято считать, что крайне важен. Сотни миллионов лет эволюции живых организмов, которые приводят к возникновению новых видов, должны проходить в стабильных условиях. Если же условия, т.е. “правила игры” постоянно меняются (температура, влажность, состав атмосферы и т.д.) у биологических видов попросту не может быть шанса пройти длительную эволюцию.

Однако, авторы исследования призывают мыслить шире.

“Я не думаю, что мы достаточно знаем о том, как возникает жизнь, чтобы судить о том, может ли она возникнуть и развиваться на планетах с непостоянным климатом”, - говорит Ютон Шан, который участвовал в работе вместе с Ли.

Даже на Земле жизнь необычайно разнообразна и показала способность развиваться в необычайно враждебных условиях, подчеркивает Шан.

В частности, современная биология может привести в пример различные организмы, обитающие в жерлах вулканов, на дне океана, в мерзлоте и т.д.

Но планета со стабильным климатом, конечно, является значительно более комфортным местом для зарождения жизни, констатирует Шан.

Как бы там ни было, даже если жизнь сама не зародилась на планетах с такими условиями (для ее возникновения могут потребоваться и другие факторы, кроме климатических), обе планеты становятся потенциальными кандидатами на колонизацию. Разумеется, как только человечество освоит межзвездные перелеты.