Не май месяц. На планете установилась рекордно жаркая погода

Множество регионов Северного полушария с умеренным климатом стали свидетелями самой жаркой погоды, когда-либо регистрировавшейся в начале июля.

К такой ситуации привели большие области теплового давления или тепловые купола, рассеянные по всему полушарию, пишет Science Alert.

В Канаде тепло виновато, по крайней мере, в 33 смертях в южной части провинции Квебек и около Монреаля, которые пережили рекордно высокие температуры. В Монреале 2 июля зафиксировали самую высокую температуру за 147 лет регулярных наблюдений - 36,6 по Цельсию. В Оттаве рекорд был установлен 1 июля.

В Северной Сибири, вдоль побережья Северного Ледовитого океана, где не ведутся постоянные погодные наблюдения, модельный анализ показал, что 5 июля температура была на 22 градуса Цельсия выше нормы и достигла 32 градуса Цельсия.

"Это абсолютно невероятно и действительно одно из самых интенсивных событий в области тепла, которые я когда-либо видел на севере", - отмечает метеоролог Ник Хамфри.

Никакой из этих случаев в отдельности нельзя отнести к глобальному потеплению. Но в совокупности эти температурные данные согласуются с теми крайностями, которые мы ожидаем увидеть в мире в процессе глобального потепления.

К примеру, на прошлой неделе над Евразией находился большой купол высокого давления или тепловой купол, что привело к необычайно жаркой погоде. 4 июля в столице Грузии Тбилиси была зафиксирована температура 40,5 градуса Цельсия, это рекорд за все время наблюдений. 2 июля в соседней Армении, в Ереване, температура достигла 42 градусов, это рекордный уровень для июля.

Непривычно жаркая погода была и на Британских островах. Рекорды температуры были установлены в шотландском Глазго, ирландском Шенноне, североирландском Белфасте. Ученые отмечают, что эти рекорды стали частью растущего списка "самых жарких дней", которые стали все чаще фиксироваться в последние 15 месяцев.