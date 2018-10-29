29 октября 2018, понедельник

Навстречу Хэллоуину. В Перу археологи обнаружили 19 жутких идолов

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В Перу нашли древних идолов
Фото: Ministerio de Cultura del Peru

В Перу нашли древних идолов

Археологи нашли деревянные статуи в перуанском городе Чан-Чан, который в доколумбовской Америке был центром культуры Чиму с 1250 по 1470 годы

Им около 800 лет, и, возможно, они служили фигурами-оберегами, пишет Science Alert

"В проходе, недавно найденном в цитадели Чан-Чаня, было обнаружено 19 деревянных идолов, покрытых глиняными масками", - заявила министр культуры Патриция Балбуена на пресс-конференции.

Резные идолы, возрастом более 750 лет, были размещены в прямоугольных углублениях вдоль 30-метрового коридора. Ученые считают, что этот коридор был проходом к святилищу или площади.

Каждый из идолов - около 70 сантиметров в высоту, и каждая из фигур получила свое собственное лицо и характер. Маски выполнены из бежевой глины, и каждый идол несет некий аналог щита на спине.

"Мы предполагаем, что они своего рода охранники. Они могут принадлежать к средней стадии Чан-чан, между 1100 и 1300 годами н.э., и мы будем говорить о самых старых скульптурах, известных в этом регионе", - сказал археолог Генри Гайозо Рульи.

В дополнение к статуям, наружные стены прохода были украшены рисунками по глине. Среди изображений преобладают волновые мотивы, рисунки, изображающие рыболовные сети и свитки. Роспись также содержит изображения "лунного животного", важного символа в прибрежных доколумбовых культурах.

Чан-Чан, который был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1986 году, был самым крупным городом в доколумбовой Америке и крупнейшим городком мира в мире с более чем 10 000 зданий. Он процветал примерно с 900 до 1470 года нашей эры., когда он был побежден и включен в Империю инков. С этого момента город пришел в упадок.

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