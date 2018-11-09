NASA ведет переговоры с российским миллиардером по поводу полета на спутник Сатурна

Российский миллиардер Юрий Милнер хочет искать жизнь на спутнике Сатурна Энцеладе и переговоры о полете с NASA уже начались.

Соглашения между NASA и компанией Starshot Foundation Юрия Милнера показывают, что организации работают над научными, техническими и финансовыми планами для амбициозной миссии, говорится в материалах издания New Scientist.

Агентство NASA выделило более $70 000, чтобы помочь разработать концептуальное исследование миссии полета. Средства не будут выплачиваться Starshot Foundation, они представляют собой собственные затраты агентства на проект полета к Сатурну.

Одной из задач проекта Starshot Foundation является поиск жизни на других планетах. Милнера интересуют выбросы на поверхности Энцелада, которые засек Cassini. Только у южного полюса спутника бьют около 100 гейзеров причем на огромную высоту. Будущему зонду не надо будет даже садиться на поверхность спутника, достаточно будет пролететь сквозь струю гейзера.

Ранее НВ сообщало, что международная группа исследователей обнаружила сложные органические молекулы в водах океана на спутнике Сатурна Энцеладе.

Фрагменты молекул создаются по мере того, как ледяные зерна попадали на инструмент для анализа пыли на Cassini со скоростью около 30 000 километров в час. Их масса составляет более 200 атомных единиц массы, что более чем в десять раз тяжелее молекулы метана.

Исследователи полагают, что до столкновения зерна содержат оригинальные, еще более крупные молекулы, которые могут иметь молекулярные массы в тысячи единиц атомной массы.