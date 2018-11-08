Тайны солнечного света. NASA запускает спутник для изучения космической погоды - онлайн-трансляция

8 ноября NASA должно запустить спутник ICON для исследования высших слоев атмосферы. Процедуру запуска планировали еще год назад и откладывали уже несколько раз. Спутник отправится на орбиту с воздушного старта за счет самолета-носителя L-1011 Stargazer.
Cпутник NASA ICON, который должен изучать границы земной атмосферы и космического пространства, должны запустить 8 ноября 2018-го, за день после предыдущего неудачного запуска, передает издание Space.com.
Cтарт миссии 7 ноября отменили из-за технических неполадок с ракетой, которая должна доставить спутник из низших слоев атмосферы на орбиту, высотой почти 600 км.
В NASA надеются удачно запустить космический аппарат в следующую ночь, с 7 на 8 ноября (около 10 утра по киевскому времени).
Космическое агентство должно транслировать событие в прямом эфире, если все пойдет по плану.
Как известно, самолет-шаттл L-1011 Stargazer должен поднять ракету PegasusXL со спутником ICON на высоту около 11 км для воздушного старта. После этого, небольшая ракета окажется в свободном падении, запустит свой двигатель и доставит спутник на орбиту.
Предполагается, что вся процедура доставки спутника в высшие слои атмосферы Земли займет приблизительно полтора часа.
Unlike other ???? we utilize, there is only a short amount of time between launch of the #PegasusXL and ???? separation, approximatly 11.5 minutes for #NASAICON. pic.twitter.com/7VBxJjfAWS— NASA_LSP (@NASA_LSP) November 7, 2018
Миссия ICON, стоимостью в $252 млн, должна была стартовать еще в декабре 2017-го и начать изучение ионосферы - наивысшего слоя атмосферы, который ионизирован солнечной радиацией.
Важность нахождения спутника в этой зоне состоит в том, что в ионосфере формируется так называемая "космическая погода", природу которой практически невозможно отследить с Земли. ICON будет собирать информацию о том, как земные вихри смешиваются с заряженные от солнечной радиации частицами и формируют погоду в ионосфере.
В NASA говорят, что это исследование поможет узнать природу формирования планет и объяснит как солнечное излучение влияет на атмосферу Земли.
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