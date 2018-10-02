NASA предупредило о сближении Земли с астероидом

Ожидается, что гигантская космическая скала, получившая название Asteroid 2018 SP1, 3 октября приблизится к Земле.

Астероид приблизится к Земле на расстояние 0,03926 астрономических единиц, или 15,28 лунных расстояний, или 5,87 млн км, сообщает Express.

По оценкам NASA, размеры астероида составляют от 70 до 160 метров. Как отмечает британская Express, если правдива верхняя оценка, то астероид больше, чем знаменитая башня с часами Биг Бен или колесо обозрения London Eye. В Киеве высоту примерно в 160 метров имеют здания бизнес-центров Парус и Гулливер. А вот высота колокольни Киево-Печерской Лавры - менее 100 метров.

Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, классифицировала SP1 как околоземный объект. По словам ученых, такие объекты - "это астероиды и кометы с орбитами, которые находятся в пределах 28 миллионов миль от орбиты Земли вокруг Солнца, и NASA изучает их с 1970-х годов".

Астрономы NASA впервые заметили астероид SP1 19 сентября этого года, всего за 16 дней до того, как он сблизится на минимальное расстояние с Землей. После этого астероид приблизится к планете Венера 3 ноября 2018 года. Затем в 2051 году астероид SP1 совершит очередное сближение с Землей утром 2 октября.

После того, как SP1 пролетит мимо Земли, еще пять астероидов до конца октября будут приближаться к нашей планете. Два астероида пройдут 7 октября и 17 октября, еще два – 18. 29 октября к Земле приблизится самый большой астероид из этой пятерки. При этом ранее в NASA отмечали, что в ближайшие сто лет вероятность столкновения какого-либо из известных астероидов с Землей практически равна нулю.

Ранее НВ сообщало, что два японских миниробота MINERVA-II1 отделились от японского автоматизированного зонда Хаябуса-2 и вскоре успешно сели на поверхность астероида Рюгу. По информации японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), они стали первыми в мире мобильными роботами, которые высадились на поверхность астероида.