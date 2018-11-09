NASA показало жуткое оранжевое свечение над Землей

Астронавт Александр Герст снял с борта МКС во время пролета над Австралией странное оранжевое свечение.

Малоизученный феномен, который сфотографировал Герст, называется "собственное свечение атмосферы", пишет Science Alert.

Собственное свечение атмосферы Земли возникает из-за соединения атома азота с атомом кислорода и ультрафиолетовым излучением от солнца. В итоге появляются молекула окиси азота и фотон, которые испускают яркий свет.

С Земли это похоже на полярное сияние, хотя его можно увидеть во всем мире. Оранжевый цвет, как на снимке, дает натриевый слой, находящийся на высоте около 100 километров над Землей.

Изучение собственного атмосферного свечения дает ученым возможность понять механизмы взаимодействия частиц и установить определенную связь между происходящим в верхних слоях атмосферы и погодой — в нижних.

Ранее НВ сообщало, что, по данным ООН, озоновый слой Земли в Северном полушарии должен полностью восстановиться к 2030-м годам, а на всей планете — к 2060 году. Чтобы достичь этого срока восстановления озонового слоя, мир должен будет продолжать работать над сокращением выпуска других озоноразрушающих химических веществ, а также не мешать процессу восстановления.