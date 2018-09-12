12 сентября 2018, среда

NASA показало масштабы приближающегося к США урагана Флоренс

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Ураган Флоренс достиг четвертой категории из пяти возможных
@Astro_Alex

Ураган Флоренс достиг четвертой категории из пяти возможных

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало масштабы урагана Флоренс, который приближается к берегам США.  

Камера высокого разрешения Международной космической станции засняла приближение мощного урагана к восточному побережью США утром, 12 сентября. По приблизительным подсчетам, скорость ветра в эпицентре урагана достигает более 200 км/час. 

Ураган Флоренс достиг четвертой категории из пяти возможных, режим чрезвычайного положения был введен в штатах Мэриленд и Вирджиния. Теперь ураган ожидают и в Вашингтоне, где также объявлен режим чрезвычайного положения.

Метеорологи предполагают, что по мере того как ураган будет набирать силу в теплых водах Атлантики, он может достичь наивысшей, пятой категории.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Научпоп ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове