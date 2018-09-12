NASA показало масштабы приближающегося к США урагана Флоренс

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало масштабы урагана Флоренс, который приближается к берегам США.

Камера высокого разрешения Международной космической станции засняла приближение мощного урагана к восточному побережью США утром, 12 сентября. По приблизительным подсчетам, скорость ветра в эпицентре урагана достигает более 200 км/час.

Ураган Флоренс достиг четвертой категории из пяти возможных, режим чрезвычайного положения был введен в штатах Мэриленд и Вирджиния. Теперь ураган ожидают и в Вашингтоне, где также объявлен режим чрезвычайного положения.

Метеорологи предполагают, что по мере того как ураган будет набирать силу в теплых водах Атлантики, он может достичь наивысшей, пятой категории.