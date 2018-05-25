NASA показала фотокамеру, которую сжег запуск ракеты Falcon 9

Так выглядела камера после старта ракеты и пожара

Фотограф NASA Билл Ингаллс опубликовал фотографию расплавленной камеры Canon после того, как ее уничтожил огонь при старте ракеты SpaceX Falcon 9.

Впрочем, ей все же удалось сделать снимок взлета, пишет Space.com.

Canon 5D был установлен за 402 метра от площадки Space Launch Complex 4E на базе ВВС Ванденберг в Калифорнии. Этот аппарат был одной из шести удаленных камер, которые фотограф установил для съемки запуска Falcon 9

"Ну, одна камера за периметром пусковой площадки немного поджарилась. И да, перед своей кончиной она сделала фотографию", — написал Ингаллс в Facebook после запуска.

Камера расплавилась в результате пожара, вызванного запуском Falcon 9, сказал Ингаллс Space.com. Пожарная часть Ванденберга прибыла на стартовую площадку довольно быстро. Затем пожарный нашел камеру и ожидал, когда Ингаллс придет, чтобы собрать "останки".

"Департамент пожарной охраны Ванденберга потушил огонь довольно быстро, но, к сожалению, моя камера была поджарена прежде, чем они добрались до нее", - сказал Ингаллс.

Это первый сгоревший на запуске аппарат фотографа, который снимает старты для NASA с 1989 года. Тем не менее, камера успела снять запуск самой ракеты

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