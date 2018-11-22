NASA назначило проверку безопасности для SpaceX и Boeing

Американское космическое агентство заказало обзор безопасности двух компаний, которые в 2019 году должны начать доставку астронавтов на МКС.

Отмечается, что проверка должна изучить "все что угодно, что может повлиять на безопасность", пишет Science Alert.

Пресс-секретарь NASA Боб Джейкобс отказался комментировать, что вызвало дополнительную проверку. Но в своем заявлении он сказал, что "обеспечит соответствие компаний требованиям NASA для безопасности на рабочем месте, в том числе проверит соблюдение условий свободы от наркотиков".

Администратор NASA Джим Брайденстайн сказал в интервью, что агентство хочет удостовериться, как проходят работы по программе полета в космос, тем более, что компании приближаются к своим первым рейсам, запланированным на следующий год.

"Если я увижу что-то неуместное, ключевая проблема для меня - это то, что является культурой, которая привела к этой неуместности, и NASA участвовала в этом. Нам нужно показать американской общественности, что, когда мы отправим астронавта на ракете, они будут в безопасности", - сказал он.

Брайденстайн сказал, что у него "большая уверенность в команде SpaceX".

Представители SpaceX отметили, что "пилотируемый космический полет - основная миссия нашей компании. Нет ничего более важного для SpaceX, чем эта попытка, и мы серьезно относимся к ответственности, которую NASA доверило нам, чтобы надежно перевозить американских астронавтов в и из МКС". Также в компании заверили, что они "активно продвигают безопасность на рабочем месте".

Ранее в этом году у Boeing была утечка пропеллента во время испытания системы аварийного прерывания полета. Консультативная группа по безопасности также недавно обнаружила, что Boeing по-прежнему не завершил ряд ключевых тестов, включая испытания теплового экрана и парашютных систем своего корабля. Также стало известно, что SpaceX борется с "трудностями и проблемами" в парашютной системе космического корабля.

Отметим, что журналисты авторитетного издания The Washington Post связывают проверку с эпизодом, когда Илон Маск покурил марихуану в прямом эфире радиошоу. Как с этой ситуацией связана компания Boeing, журналисты не поясняют.

Ранее НВ рассказывало о том, что американский популяризатор науки Билл Най заявил, что планы по колонизации Марса - абсурдны. Телеведущий указывает, что там нет никаких ресурсов и что люди не могут позаботиться даже о своей планете.

Будучи бывшим сотрудником Boeing, Най заявил, что колонизация Марса - это, скорее, научная фантастика. “Это не разумно, потому что там слишком холодно и почти нет воды. Не говоря уже о еде и, я напомню, воздухе”, - говорит Билл.