NASA назначило проверку безопасности для SpaceX и Boeing

Американское космическое агентство заказало обзор безопасности двух компаний, которые в 2019 году должны начать доставку астронавтов на МКС.
Отмечается, что проверка должна изучить "все что угодно, что может повлиять на безопасность", пишет Science Alert.
Пресс-секретарь NASA Боб Джейкобс отказался комментировать, что вызвало дополнительную проверку. Но в своем заявлении он сказал, что "обеспечит соответствие компаний требованиям NASA для безопасности на рабочем месте, в том числе проверит соблюдение условий свободы от наркотиков".
Администратор NASA Джим Брайденстайн сказал в интервью, что агентство хочет удостовериться, как проходят работы по программе полета в космос, тем более, что компании приближаются к своим первым рейсам, запланированным на следующий год.
"Если я увижу что-то неуместное, ключевая проблема для меня - это то, что является культурой, которая привела к этой неуместности, и NASA участвовала в этом. Нам нужно показать американской общественности, что, когда мы отправим астронавта на ракете, они будут в безопасности", - сказал он.
Брайденстайн сказал, что у него "большая уверенность в команде SpaceX".
Представители SpaceX отметили, что "пилотируемый космический полет - основная миссия нашей компании. Нет ничего более важного для SpaceX, чем эта попытка, и мы серьезно относимся к ответственности, которую NASA доверило нам, чтобы надежно перевозить американских астронавтов в и из МКС". Также в компании заверили, что они "активно продвигают безопасность на рабочем месте".
Ранее в этом году у Boeing была утечка пропеллента во время испытания системы аварийного прерывания полета. Консультативная группа по безопасности также недавно обнаружила, что Boeing по-прежнему не завершил ряд ключевых тестов, включая испытания теплового экрана и парашютных систем своего корабля. Также стало известно, что SpaceX борется с "трудностями и проблемами" в парашютной системе космического корабля.
Отметим, что журналисты авторитетного издания The Washington Post связывают проверку с эпизодом, когда Илон Маск покурил марихуану в прямом эфире радиошоу. Как с этой ситуацией связана компания Boeing, журналисты не поясняют.
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Журнал НВ
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