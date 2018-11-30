Наливай! Ученые связали употребление зеленого чая со снижением числа переломов

Китайские исследователи доказали, что продолжительное употребление зеленого чая поможет снизить риск переломов и повысить плотность костной ткани, особенно у женщин.

К таким выводам китайские ученые пришли по итогам исследования среди 450 тысяч взрослых, сообщает агентство Синьхуа.

Группа ученых из института общественного здравоохранения Пекинского университета обнаружила, что вероятность переломов заметно меньше у тех, кто пьет зеленый чай или пьет его более 30 лет. Результаты исследования были опубликованы в этом месяце в научных журналах Nutrients и Osteoporosis International.

Как заявил профессор института общественного здравоохранения Ли Лимин, исследование проведено среди 453 625 жителей страны, которые были произвольно выбраны из биобанка под названием China Kadoorie Biobank.

По сравнению с теми, кто не пьет чай вообще, у употребляющих зеленый чай ежедневно риск переломов на 12 процентов ниже. При этом риск перелома тазовой кости у пьющих зеленый чай или пивших этот напиток более 30 лет ниже на 20-30%.

Профессор добавил, что предыдущие исследования также показали определенную связь между привычкой пить чай и более высокой плотностью костной ткани у вступивших в период менопаузы женщин. При этом, как полагают ученые, чай помогает концентрировать внимание и сохранять бдительность, что также уменьшает риски случайных травм и повреждений.

Ранее НВ сообщало, что исследователи из Калифорнийского университета выяснили, что черный чай способствует снижению веса и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника. В частности, при употребления экстракта чая животными процент бактерий, связанных с ожирением, в их кишечнике уменьшается.

Ранее считалось, что для похудения полезен зеленый чай, поскольку полифенолы из этого напитка изменяют энергетический метаболизм в печени. Новые результаты показывают, что полифенолы черного чая, которые являются слишком большими, чтобы быть поглощенными в тонком кишечнике, стимулируют рост кишечных бактерий, которые, как было показано, тоже могут изменять энергетический метаболизм в печени.