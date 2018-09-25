Находка десятилетия. У берегов Португалии обнаружили затонувший корабль 16 века

Археологи обнаружили близ побережья Португалии затонувшее 400 лет назад торговое судно.

Местные историки уже назвали находку "открытием десятилетия", сообщает BBC.

"С точки зрения историков, это открытие десятилетия. А для Португалии это наиважнейшее открытие в истории", - сказал глава археологической экспедиции Жорже Фрейре.

Судно обнаружили на глубине 12 метров неподалеку от города Кашкайш, близ Лиссабона. Вокруг затонувшего корабля разбросаны керамические сосуды и пушки с гербом Португалии. Археологи предполагают, что судно возвращалось из Индии и затонуло между 1575 и 1625 годами. Именно в это период Португалия контролировала большую часть торговли между Европой и Индией.

По словам Фрейре, найденные на дне моря объекты, как и останки самого корабля чрезвычайно хорошо сохранились. На дне моря обнаружен китайский фарфор конца XVI - начала XVII веков, бронзовые пушки, а также ракушки каури, которые использовались в те времена в районе Индийского океана в виде валюты.

Представители мэрии Кашкайша заявили, что затонувшее судно было обнаружено в начале сентября, во время работ по расчистке устья реки Тежу. Мэр города Карлуш Каррейраш сказал в интервью газете Guardian, что это "необычайное открытие", которое укрепит, по его словам, "местную идентичность".

Археологические исследования этой местности проходят уже 10 лет. Министр культуры Португалии Луиш Мендеш сказал, что устье реки Тежу известно тем, что там тонули корабли.

Ранее НВ сообщало, что археологи из Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) объявили о вероятном обнаружении обломков корабля "Индевор", первого корабля британского первооткрывателя капитана Джеймса Кука.

"RIMAP совместно с Австралийским национальным морским музеем определила вероятное место в гавани Ньюпорт, в котором может быть "Индевор", — говорится в заявлении археологов.