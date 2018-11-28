Наглядное пособие. Ученые создали невероятную симуляцию черной дыры

Ученые из Нидерландов создали первую трехмерную виртуальную модель сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути.

На модели видно, как материя исчезает в черной дыре, пишет Science Alert.

Черная дыра — область пространства, в которой гравитация настолько сильна, что даже свет не может ее покинуть. По сути, мы не можем видеть черные дыры из-за того, что из них не может выбраться свет. Одна из таких дыр, которую астрономы называют Sgr A*, находится в центре нашей галактики Млечный Путь. Она примерно в четыре миллиона раз тяжелее Солнца и расположена на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли.

После запуска проекта Event Horizon Telescope, который объединяет мощности большинства крупнейших радиотелескопов мира, ученые из Нидерландов смогли построить компьютерную модель Sgr A*, которую окружает несколько десятков звезд и несколько крупных облаков газа.

Астрофизик Йорди Давелаар из университета святого Радбода в голландском Неймегене называет свою модель "одним из самых реалистичных представлений о прямом окружении черной дыры".

"Свет, который вы видите, исходит из материи, которая исчезает в черной дыре вихреподобным образом, из-за экстремальных условий она становится пламенной и начинает светиться. Затем этот свет отклоняется и деформируется из-за мощной гравитации черной дыры", - объясняет Давелаар.

На протяжении многих лет было несколько моделей того, как может выглядеть пространство вокруг черной дыры. Самым известной из них является, вероятно, черная дыра Гаргантюа из фильма Интерстеллар, но стоит отметить, что научная точность в фильме была принесена в жертву ради визуального эффекта в этом случае.

Моделирование, созданное Давелааром и его командой, не похоже на Гаргантюа. Черная дыра в моделировании Давелаара вращается с большим угловым моментом. Кроме того, симуляция Давелаара включает в себя магнитные поля.

Подобный подход, как отмечают Давелаар и его коллеги, впервые позволил им взглянуть на то, как выглядят выбросы черной дыры "изнутри", и раскрыть некоторые особенности в ее облике, в том числе в структуре ее "тени".

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