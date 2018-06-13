На Земле нашли пыль, которая старше нашей Солнечной системы

Международная команда ученых обнаружила на Земле уникальные частицы межзвездной пыли.

Ученые говорят, что эти частицы, собранные из верхней атмосферы Земли, старше нашей Солнечной системы, пишет Science Alert.

Эти космические частицы пережили по меньшей мере 4,6 миллиарда лет и путешествовали по невероятным расстояниям, согласно новым исследованиям их химического состава. Эти мелкие частицы межзвездной пыли могут рассказать нам, как формируются планеты и звезды.

Пыль, из которой формировалась Солнечная система, теперь рассеяна кометами по всему ее объему. Используя инфракрасный и электронный микроскопы, команда проанализировала химический состав частиц пыли. Анализ показал, что эта пыль содержит структуры, получившие название GEMS и представляющие собой стекло со вкраплениями металлов и сульфидов, в котором почти полностью отсутствует углерод.

"Наши наблюдения показывают, что эти экзотические зерна представляют собой досолнечную межзвездную пыль, которая образует строительные блоки планет и звезд. У нас на кончиках пальцев оказались начальные материалы формирования планет. Это захватывает и позволяет глубже понять процессы изменений в космосе", - говорит ведущий исследователь Хоуп Ишии из Гавайского университета в Маноа.

Результаты показали, что зерна GEMS первоначально появились в среде, которая была холодной и богатой радиацией. Даже небольшого количества тепла было достаточно для разрушения связей в зернах.

"Наличие определенных типов органического углерода как во внутренней, так и во внешней частях частиц предполагает, что процесс образования происходит полностью при низких температурах. Поэтому эти частицы межпланетной пыли сохранились со времен еще до образования планетных тел в Солнечной системе. Они обеспечивают понимание химии этих древних строительных блоков", - говорит один из исследователей, Джим Систон из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли.

Кроме того, в некоторых из этих образований содержатся необычные в плане изотопного состава силикатные компоненты, которые могли сформироваться только в окрестностях других звезд – и это означает, что они содержат сохранившиеся образцы межзвездного вещества.