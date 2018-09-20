На побережье Новой Зеландии нашли гигантскую ядовитую медузу

Семья, которая гуляла по пляжу на севере Окленда, была поражена "невероятным" существом на берегу.

Оказалось, что это необычное существо - ядовитая медуза цианея, также известная как "львиная грива", сообщает новозеландский сайт Aukland Now.

Ева и Адам Дикинсоны и их двое детей нашли львиную гриву на пляже Пакири, к северу от Уоркуорта на Северном острове.

"Медузы были повсюду, мы были очень удивлены. А затем мы увидели эту огромную медузу, которая показалась не похожей на других. Мы очень долго рассматривали ее, потому что она была красивого цвета и формы. Мой сын сказал, что она напоминает ему вулкан", — рассказала Ева Дикинсон.

Диана Макферсон, ученый из Национального института исследований воды и атмосферы (NIWA) уточнила, что медуза львиная грива "довольно распространена" в Новой Зеландии в теплые месяцы, то есть с ноября по март. Тем не менее, сентябрь кажется необычно ранним временем для появления этих животных на пляжах.

По ее словам, прикосновение к цианее может вызвать у человека болезненную сыпь, но не приведет к смерти. "У них есть токсин в их щупальцах, которые могут причинить вам боль, если вы приблизитесь к ним. Люди должны относиться к ним с осторожностью", - добавила Макферсон.

Цианея — это самая большая медуза, которую можно встретить в Новой Зеландии. Обычно они достигают 50 сантиметров в ширину, однако были зафиксированы случаи, когда размеры медуз этого вида превышали метр в диаметре.