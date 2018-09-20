20 сентября 2018, четверг

На побережье Новой Зеландии нашли гигантскую ядовитую медузу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В Новой Зелагдии заметили огромную медузу
Фото: Eve Dickinson

В Новой Зелагдии заметили огромную медузу

Семья, которая гуляла по пляжу на севере Окленда, была поражена "невероятным" существом на берегу.

Оказалось, что это необычное существо - ядовитая медуза цианея, также известная как "львиная грива", сообщает новозеландский сайт Aukland Now

Ева и Адам Дикинсоны и их двое детей нашли львиную гриву на пляже Пакири, к северу от Уоркуорта на Северном острове.

"Медузы были повсюду, мы были очень удивлены. А затем мы увидели эту огромную медузу, которая показалась не похожей на других. Мы очень долго рассматривали ее, потому что она была красивого цвета и формы. Мой сын сказал, что она напоминает ему вулкан", — рассказала Ева Дикинсон.

Диана Макферсон, ученый из Национального института исследований воды и атмосферы (NIWA) уточнила, что медуза львиная грива "довольно распространена" в Новой Зеландии в теплые месяцы, то есть с ноября по март. Тем не менее, сентябрь кажется необычно ранним временем для появления этих животных на пляжах.

По ее словам, прикосновение к цианее может вызвать у человека болезненную сыпь, но не приведет к смерти. "У них есть токсин в их щупальцах, которые могут причинить вам боль, если вы приблизитесь к ним. Люди должны относиться к ним с осторожностью", - добавила Макферсон.

Цианея — это самая большая медуза, которую можно встретить в Новой Зеландии. Обычно они достигают 50 сантиметров в ширину, однако были зафиксированы случаи, когда размеры медуз этого вида превышали метр в диаметре.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Научпоп ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове