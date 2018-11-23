На МКС обнаружили коробку с дискетами

Астронавт Европейского космического агентства Александр Герст обнаружил колекцию дискет на борту МКС.

Дискеты были спрятаны в одном из шкафчиков, в который, кажется не заглядывали несколько лет, пишет The Verge.

20 ноября Международная космическая станция отметила свое 20-летие. Возможно, в связи с этим Александр Герст и решил полазить по старым шкафам.

"Я нашел шкафчик на @Space_Station, который, вероятно, не открывали долгое время", - написал астронавт.

Большинство найденных дискет имеют логотип NASA и, по всей видимости, содержат какую-то служебную информацию. Две из них, подписанные как Shep и Sergei, вероятно, принадлежали космонавтам Уильяму Шепарду и Сергею Крикалеву, которые были в составе первого экипажа в 2000 году.

Пользователи Twitter заметили, что еще на одной дискете написано Norton’s Utilities for Windows 95/98 Version 4.0 — этот артефакт относился ко временам DOS, когда без нортоновских утилит для форматирования и проверки дисков, восстановления случайно удаленных файлов, было не обойтись. Они использовались и после появления Windows.

Как отмечает издание N+1, выбросить что-то с МКС довольно непросто — мусором нагружают грузовые корабли, у которых ограниченная емкость. Поэтому на МКС остается много техники прошлых поколений. Управление системами МКС идет через ноутбуки. Всего на МКС их около 80, большинство — Lenovo T61P, но часть — старые Lenovo A31p Thinkpad с процессорами Pentium 4.

Первыми ноутбуками на МКС, которыми, пользовались, вероятнее всего, Крикалев и Шепард, были IBM ThinkPad 760XD, которые были специально модифицированы для использования в космосе. У этих компьютеров был внешний дисковод для трехдюймовых дискет.