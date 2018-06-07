На Марсе нашли таинственные органические вещества

Поисковый аппарат NASA обнаружил в скалах на Марсе новые доказательства того, что на планете могла быть жизнь.

Как отметили астрономы во время пресс-конференции, "эти находки являются хорошим знаком для будущих миссий, исследующих поверхность планеты", сообщается на официальном сайте NASA.

Новые результаты - "жесткие" органические молекулы в осадочных породах возрастом около трех миллиардов лет, которые находились вблизи поверхности, а также данные о сезонных колебаниях уровней метана в атмосфере.

"Открытие метана и органики на Марсе имеет огромное значение для поисков следов жизни. Curiosity уже показал, что озеро, покрывавшее дно кратера Гейл 3,5 миллиарда лет назад, было потенциально обитаемым. Учитывая присутствие органики на его дне, теперь вопрос о существовании марсианской жизни стал еще более актуальным", — отмечает Инге Кейт, планетолог из университета Утрехта.

Основу этих пород возрастом около 3,5 миллиардов лет составляют филлосиликаты, сульфаты и оксид железа. При этом, поскольку раньше на этом участке, вероятно, находилось озеро, то эти отложения ученые посчитали подходящим местом для накопления и сохранения органических веществ.

Органические молекулы обычно связаны с жизнью, но также могут быть созданы небиологическими процессами и не обязательно являются показателями жизни.

"Марсоход Curiosity не определил источник органических молекул. Содержит ли оно историю древней жизни, было ли оно пищей для живых существ или существовало в отсутствие жизни, органическое вещество в марсианских материалах содержит химические подсказки для изучения планетарных процессов", - заявила Дженнифер Эйгенброд из Центра космических полетов Годдарда NASA.

Также ученые описывают открытие сезонных изменений в метане в атмосфере Марса в течение почти трех марсианских лет, что составляет почти шесть земных лет. Ученые не могут исключить возможность биологического происхождения этого метана, так как его уровень меняется от сезона к сезону.

Результаты также указывают на концентрацию органического углерода порядка 10 частей на миллион или более. Это близко к количеству, наблюдаемому в марсианских метеоритах, и примерно в 100 раз больше, чем предыдущие обнаружения органического углерода на поверхности Марса. Некоторые идентифицированные молекулы включают тиофены, бензол, толуол и небольшие углеродные цепи, такие как пропан или бутен.

"Есть ли признаки жизни на Марсе? Мы не знаем, но эти результаты говорят нам, что мы на правильном пути", - сказал Майкл Майер, ведущий научный сотрудник исследовательской программы NASA.