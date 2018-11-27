Почти Третья мировая. Три малоизвестных случая, когда мир был на грани ядерной войны

Как сбои радаров чуть не привели к ядерной войне

Нарастание военно-политического противостояния между государствами не являются редкостью для современного мира. Но, мало кто знает, что ключевую роль в таких конфликтах часто играли ошибки систем отслеживания и радиолокации. НВ собрало три малоизвестных технологических сбоя, которые чуть не привели к мировой войне.

Одним из самых напряженных моментов в мировой истории является Карибские кризис - скрытое противостояние СССР и США в конце 1962-го на Кубе, которое едва не привело к началу ядерной войны.

Этот случай до сих пор изучают в истории и политологии, а Голливуд снимает о нем фильмы. Но мы решили вспомнить, какие малоизвестные инциденты и небольшие сбои в продвинутых радиолокационных системах чуть не сподвигли мировых лидеров на начало Третьей мировой войны.

Сбои в системе аэрокосмической обороны США

Система воздушно-космической обороны Северной Америки, также известная как NORAD, запомнилась сразу несколькими случаями сбоев ее радиолокационных постов.

Один из первых публично известных инцидентов произошел еще в 1960-м, когда американская станция обнаружения в Гренландии передала ложный сигнал о массовом авиаударе СССР межконтинентальными баллистическими ракетами. Случай не восприняли всерьез, поскольку тогда отношения сверхдержав еще не были настолько натянутыми, и как раз в это время генсек компартии Хрущев находился в Нью-Йорке на заседании ООН.

Более опасным (не считая Карибского кризиса) было происшествие в конце 1979-го, когда радары NORAD зафиксировали полномасштабную советскую ядерную атаку. Система вывела на табло Пентагона информацию о массовом запуске межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

Поскольку данные входили в один из предполагаемых сценариев американской противоракетной обороны, военные начали готовить атомные бомбы для ответного удара и даже подняли в воздух несколько истребителей-перехватчиков.

Но, когда другие радиолокационные системы не подтвердили запуск ракет, атаку признали ложной и списали на сбой в компьютерной системе. Позже, из-за расследования Счетной палаты, в США начали разрабатывать более надежные систем, которые могли бы предотвратить подобные ошибки.

Сбой на базе Серпухов-15

Один из самых известных случаев неправильной работы военного радара, который мог привести к ядерной войне произошел на советской базе ПВО в Московской области.

23 сентября 1983-го бункер отслеживания ракетных систем подал сигналы тревоги, после того как зафиксировал пять межконтинентальных баллистических ракет, которыми США якобы атакует СССР.

Вскоре стало известно, что к ошибке привел неправильно считаный спутниковый сигнал, и система приняла солнечное отражение в облаках над штатом Монтана за запуск ядерных ракет американскими военными.

Ключевым в этой ситуации оказался подполковник Станислав Петров, который в то время дежурил в бункере. Регламент требовал докладывать о любых предупреждениях системы, но Петров взял ответственность на себя и решил проигнорировать тревогу. Офицеру показалось странным, что США выпустили только пять ракет, ведь первый ядерный удар должен был сопровождаться гораздо большим количеством боеголовок.

Случай придали огласке только после развала СССР, позже Станислав Петров получил несколько наград за свои действия, даже от ООН.

Норвежская атака

Эта ложная тревога стала первой после окончания Холодной войны и произошла в современной России.

В начале 1995-го в Норвегии запустили исследовательскую ракету Black Brant XII. На летательном аппарате перевозили научное оборудование для изучения полярного сияния.

По ошибке, российское ПВО приняло Black Brant XII за американскую баллистическую ракету. Данные сразу же довели до высшего командования России, включая президента Ельцина, который активировал коды на запуск ядерных ракет и привел армию в полную боеготовность.

К счастью, через несколько минут российские военные установили, что ракета отдаляется от территории их государства и больше не представляет опасности.