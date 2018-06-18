На дне Балтийского моря нашли легендарный корабль "Новик"

Международная финско-российская команда обнаружила в Финском заливе место гибели военного корабля.

Этим кораблем, по мнению ученых, является знаменитый эскадренный миноносец "Новик", сообщил РИА Новости руководитель археологической экспедиции Константин Богданов.

К моменту ввода в строй в 1913 году "Новик" был самым быстрым кораблем в мире, участником почти все боевых действий на Балтике в годы Первой мировой войны.

"В рамках совместного проекта финской поисковой команды SubZone и российской экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" в районе мыса Юминда обнаружено место гибели эскадренного миноносца "Новик". Корабль лежит на глубине 75 метров посередине Финского залива. Корпус разломан на две части в результате подрыва на мине. Носовая часть перевернута вверх килем, а корма с орудиями и надстройкой на ровном киле, на корме четко читается название корабля на момент гибели — "Яков Свердлов" и герб СССР", — сказал Богданов.

Он также сообщил, что место гибели корабля было определено российским историком Михаилом Ивановым по немецким архивным материалам. В отчетах немцев сохранились данные об ошибочном бомбометании в 1943 году по некоему объекту, который немцы приняли за советскую подводную лодку Щ-406. К тому моменту Щ-406 уже погибла у острова Большой Тютерс.

В результате гидролокационного поиска, проведенного руководителем SubZone Имми Валлин, на дне был обнаружен объект, по очертаниям похожий на эскадренный миноносец с четко читаемыми орудиями на корме, добавил Богданов. В результате погружения 16 июня с борта исследовательского судна Yoldia произведена идентификация корабля, найдено название и герб, осмотрены три 102-миллиметровых орудия главного калибра, располагавшиеся на кормовой палубе, а также характерная для "Новика" кормовая надстройка с запасным штурвалом и машинным телеграфом.

Корабль погиб 28 августа 1941 года в ходе Таллиннского перехода. Причиной гибели стал подрыв на мине. Легендарный корабль разорвало на две части в районе второй дымовой трубы.

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