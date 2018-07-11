Музыка космоса. Ученые зафиксировали странные звуки между Сатурном и его спутником

Новые исследования данных миссии Grand Finale зонда Cassini обнаружили ранее неизвестное взаимодействие между Сатурном и его спутником Энцеладом - плазменные волны между ними.

Cassini использовал свой инструмент радиоплазменной волны (RPWS) для захвата звуков плазменных волн, которые движутся между Сатурном и Энцеладом, пишет Science Alert.

"Энцелад действует как маленький генератор электромагнитных волн. Сатурн отвечает на излучение, порожденное движением Энцелада, волнами, которые рождаются в плазмосфере, окружающей планету и ее кольца", - объясняет один из авторов исследования, специалист по планетам Али Сулейман из Университета Айовы.

Двигаясь вдоль линий магнитного поля, частицы плазмы — свободные электроны и ионы — ускоряются и излучают электромагнитные волны, которые ученые называют плазменными волнами. Встречное излучение Энцелада заставляет частицы колебаться и излучать немного сильнее.

Разумеется, в космосе нет реального звука и радиоволны не звучат. Они представляют собой форму электромагнитного излучения. Однако, мы можем преобразовать эти радиоволны в звук с использованием тех же радиотехнологий, которые мы используем для связи здесь, на Земле.

Плазменные волны в диапазоне звуковых частот также являются электромагнитными, и это именно то, что получил Cassini. Ученые преобразовали эти сигналы в аудио и ускорили его с 16 минут до 28,5 секунд.

Ранее НВ сообщало, что международная группа исследователей обнаружила сложные органические молекулы в водах океана на спутнике Сатурна Энцеладе. Фрагменты молекул создаются по мере того, как ледяные зерна попадали на инструмент для анализа пыли на Cassini со скоростью около 30 000 километров в час. Их масса составляет более 200 атомных единиц массы, что более чем в десять раз тяжелее молекулы метана. Исследователи полагают, что до столкновения зерна содержат оригинальные, еще более крупные молекулы, которые могут иметь молекулярные массы в тысячи единиц атомной массы.