Музыка космоса. Ученые превратили фотографию восхода на Марсе в музыкальный фрагмент

Исследователи создали саундтрек к рассвету на Марсе, используя методы ультразвуковой обработки данных для создания двухминутного аудифрагмента.

Снимок был сделан ровером Opportunity, а затем обработан специальным алгоритмом, пишет Science Daily.

Исследователи создали музыкальный фрагмент, сканировав изображение слева направо, по пикселям и посмотрев на информацию о яркости и цвете и объединив их с высотой местности. Они использовали алгоритмы для назначения каждому элементу определенного тона и мелодии.

Тихие медленные гармонии являются следствием темного фона, а более яркие, более высокие звуки в направлении к середине фрагмента создаются со звуком яркого солнечного диска.

Доктор Доменико Вичинанза из Университета Раскина и Женевьева Вильямс из Университета Эксетера представят мировую премьеру пьесы под названием "Звуковые карты Марса" на стенде NASA на предстоящей конференции Supercomputing SC18 в Далласе.

Этот фрагмент будет представлен с использованием как традиционных громкоговорителей, так и вибрационных преобразователей, чтобы зрители могли почувствовать вибрации руками, таким образом наслаждаясь опытом первого восхода солнца на Марсе.

"Ультразвуковая обработка изображений - действительно гибкая методика, ее можно использовать в нескольких областях, от изучения определенных характеристик поверхностей и атмосферы планеты, анализа изменений погоды до обнаружения извержений вулканов. В науке о здоровье она может предоставить ученым новые методы для анализа появления определенных форм и цветов, что особенно полезно при диагностике изображений", - объясняет Доменико Вичинанза.