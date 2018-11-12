Музыка космоса. Ученые превратили фотографию восхода на Марсе в музыкальный фрагмент

Исследователи создали саундтрек к рассвету на Марсе, используя методы ультразвуковой обработки данных для создания двухминутного аудифрагмента.
Снимок был сделан ровером Opportunity, а затем обработан специальным алгоритмом, пишет Science Daily.
Исследователи создали музыкальный фрагмент, сканировав изображение слева направо, по пикселям и посмотрев на информацию о яркости и цвете и объединив их с высотой местности. Они использовали алгоритмы для назначения каждому элементу определенного тона и мелодии.
Тихие медленные гармонии являются следствием темного фона, а более яркие, более высокие звуки в направлении к середине фрагмента создаются со звуком яркого солнечного диска.
Доктор Доменико Вичинанза из Университета Раскина и Женевьева Вильямс из Университета Эксетера представят мировую премьеру пьесы под названием "Звуковые карты Марса" на стенде NASA на предстоящей конференции Supercomputing SC18 в Далласе.
Этот фрагмент будет представлен с использованием как традиционных громкоговорителей, так и вибрационных преобразователей, чтобы зрители могли почувствовать вибрации руками, таким образом наслаждаясь опытом первого восхода солнца на Марсе.
"Ультразвуковая обработка изображений - действительно гибкая методика, ее можно использовать в нескольких областях, от изучения определенных характеристик поверхностей и атмосферы планеты, анализа изменений погоды до обнаружения извержений вулканов. В науке о здоровье она может предоставить ученым новые методы для анализа появления определенных форм и цветов, что особенно полезно при диагностике изображений", - объясняет Доменико Вичинанза.
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