Море близко. Уровень мирового океана может подняться на 15 метров к 2300 году

Исследование показало, что глобальные уровни моря могут увеличиться на огромные 15 метров, если выбросы парниковых газов останутся высокими.

Это вызовет катастрофические проблемы для населения Земли, ведь прибрежные города уйдут под воду, пишет IFL Science.

Исследователи из США и Сингапура сообщили, что средний уровень моря может увеличиться почти на 2,5 метра (8 футов) к 2100 году и на 15 метров (50 футов) к 2300 году. Тем не менее, ученые признают "неопределенность", связанную с повышением уровня моря.

"Известно многое о прошлых и будущих изменениях уровня моря, но многое остается неопределенным, как из-за поведения человека, так и из-за законов физики. Но неопределенность не является поводом для игнорирования этой проблемы. Тщательное описание того, что известно и что неопределенно, имеет решающее значение для управления рисками повышения уровня моря для побережий по всему миру", - сказал соавтор исследования доктор Роберт Копп из Университета Рутгерса в США.

По мнению ученых, главная причина повышения уровня моря в 20-м веке связана с антропогенным глобальным потеплением. Согласно исследованию, 11 процентов из 7,6 миллиардов человек в мире, которые живут в районах на высоте менее 10 метров над уровнем моря, подвергнутся рискам. Это приведет к проблемам для экономики, инфраструктуры и экосистем во всем мире. Серьезные изменения ждут многие районы Европы, Азии и обеих Америк.

Уровень океана растет все время, в течение которого за ним ведется точное наблюдение — с конца XX века. С начала XXI века океан стал глубже примерно на 6 сантиметров. Жители коралловых атоллов Тихого океана уже рискуют потерять свои земли.

Другие свежие исследования предсказали, что от 1,5 до 5,4 процента населения мира могут подвергнуться наводнениям к 2300 году, в зависимости от того, какие действия мы предпримем.

"Эти результаты свидетельствуют о важности и преимуществах смягчения последствий изменения климата в уязвимых средах, таких как небольшие острова или низменные населенные дельты рек", - сказал доктор Иван Хей из Университета Саутгемптона в Великобритании.

Как сообщало НВ, ведущие мировые ученые-климатологи предупреждают, что потребуется всего дюжина лет, чтобы в мире значительно увеличились риски засухи, наводнений, экстремальной жары и бедности для сотен миллионов людей. Авторы доклада Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) полагают, что это произойдет из-за повышения средней температуры не на полтора, а на два градуса.