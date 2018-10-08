Миссия завершена. Космический телескоп Kepler ушел в спящий режим

На космическом телескопе Kepler почти не осталось топлива, и его перевели в спящий режим, чтобы попытаться последний раз передать на Землю данные.

Небольшое количество топлива должно гарантировать, что последние данные могут быть отправлены ученым 10 октября, пишет Science Alert.

Топлива должно хватить для загрузки данных через Deep Space Network NASA. Исследователи отмечают, что на данный момент сложно определить, сколько топлива осталось на борту космического корабля. У телескопа появились проблемы с точным позиционированием. Это означает, что запасы топлива почти исчерпаны. Если какое-либо топливо останется после загрузки данных на следующей неделе, Kepler начнет новую кампанию по поиску экзопланет.

На Земле или в любом другом месте с достаточной гравитацией измерение топлива простое. В космосе же расширяющийся воздушный пузырь внутри резервуара вытесняет топливо. Этот метод эффективен при поставке топлива, но не для измерения его количества.

"По мере того, как топливо потребляется, пузырь расширяется, чтобы занимать больше места и поддерживать уровень давления. Давление контролируется и используется в качестве индикатора того, сколько топлива остается", - отметили в NASA.

В рамках 19-й кампании, которая продлилась более 27 дней, Kepler наблюдал за более чем 30 000 звезд и галактик в созвездии Водолея, в том числе за десятками известных и предполагаемых экзопланет.

Запуск Kepler состоялся 6 марта 2009 года в 22:49 по времени Восточного побережья США. Основная программа была рассчитана на 3,5 года. 12 мая 2013 года орбитальная обсерватория потеряла ориентацию в пространстве, бортовой компьютер перешел в безопасный режим. Точная ориентация аппарата стала невозможна, но анализ данных будет продолжаться еще несколько лет.

После того, как Kepler завершит свою работу, искать экзопланеты будет космический телескоп TESS.