Миссия завершена. Исследовавший астероиды зонд Down прекратил работу

Миссия NASA по исследованию астероидного пояса приближается к концу: зонд Down прекратил выходить на связь.

Судя по всему, на аппарате закончилось топливо и он прекратил работу, сообщается на официальном сайте NASA.

Одним из последних снимков, который успел передать зонд, была фотография астероида Церера и ярких областей кратера Occator. Этот снимок был сделан 1 сентября на высоте 3,370 километров, когда космический корабль поднимался по своей эллиптической орбите.

После этого Down пропустил запланированные сеансы связи с сетью Deep Space Network NASA в среду, 31 октября и в четверг, 1 ноября. После этого руководители миссии пришли к выводу, что космический аппарат окончательно исчерпал гидразин, топлива, которое позволяет космическому аппарату контролировать его направление. Down больше не может ориентировать свои антенны на Землю, чтобы передавать данные и не может поворачивать солнечные батареи на Солнце, чтобы зарядиться.

Космический аппарат Dawn стартовал с космодрома на мысе Канаверал 11 лет назад, 27 сентября 2007 года, и с того момента преодолел около 6,9 миллиарда километров. В 2011 году он достиг крупнейшего астероида Солнечной системы — астероида Веста, и исследовал его до августа 2012 года, после чего отправился к карликовой планете Церера и вышел на ее орбиту в марте 2015 года, где остается до сих пор.

За последние несколько лет Dawn составил гравитационную карту Цереры и получил детальные снимки ее поверхности. Исследователи нашли на Церере "холодные ловушки", пригодные для удержания водяного льда в течение долгого времени, залежи самого льда и ледяной вулкан, а также следы органических веществ.

В июле 2017 года, после завершения основной миссии аппарата, было решено не посылать зонд к другому астероиду, а оставить его на орбите Цереры. Несмотря на то, что у аппарата вышли из строя три из его четырех гироскопов, поддерживающих ориентацию в пространстве, он сохранил способность маневрировать и поддерживать свое положение благодаря переводу в режим ориентирования с помощью двигателей, которые работали на гидразине.

Инженеры прогнозировали, что примерно в середине октября у зонда закончится топливо и он не сможет больше поддерживать ориентацию солнечных батарей и связь с Землей. Предполагалось, что если после потери связи инженеры в течение нескольких дней не смогут ее восстановить, то миссия будет считаться официально завершенной.

"Во многих смыслах изучение наследия Dawn только началось. Массивы данных, собранных Dawn, будут глубоко прорабатываться учеными, которые пытаются выяснить, как планеты растут и геологически меняются, когда и где жизнь могла сформироваться в Солнечной системе, — сказала научный руководитель миссии Кэрол Рэймонд.

Ранее НВ сообщало, что космическое агентство США заявило, что у телескопа Kepler полностью закончилось топливо. За 9 лет работы, исследовательский аппарат нашел более 2,5 тыс. планет вне Солнечной системы, которые могут быть пригодны для жизни.