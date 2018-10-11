Маск, подвинься. Компания Джеффа Безоса заключила контракт с американскими ВВС на полеты космос

Военно-воздушные силы США заключили три контракта стоимостью $2,2 миллиарда на поставки ракет-носителей.

Одной из этих компаний является частная космическая компания Blue Origin, принадлежащая Джеффу Безосу, основателю Amazon, пишет Engadget.

Blue Origin получит $500 миллионов на разработку своей новой орбитальной ракеты New Glenn. Эта ракета была спроектирована так, чтобы иметь возможность выводить 50-тонный полезный груз на околоземную орбиту или 14-тонный груз на геосинхронную орбиту. Также эта ракета получит многоразовую первую ступень.

"Спасибо @usairforce за вашу уверенность в команде Blue Origin и нашей ракете New Glenn. Мы гордимся тем, что обслуживаем космическое сообщество национальной безопасности и стремимся обеспечить безопасный и надежный доступ к космосу для всей нации", - говорится в блоге Blue Origin.

Компания планирует завершить свою работу над New Glenn 21 июля 2024 года, после чего ракета начнет выполнять миссии национальной безопасности. Стартовать ракета сможет как с базы ВВС Ванденберг, так и от мыса Канаверал во Флориде.

Отмечается, что компания Илона Маска SpaceX не будет участвовать в разработке ракет-носителей следующего поколения. Созданием перспективных носителей, кроме Blue Origin, займутся Northrop и консорциум ULA. Из трех кандидатов на создание новой ракеты-носителя в итоге будет выбран один.

Как сообщало НВ, английский миллиардер Ричард Брэнсон говорит, что его компания Virgin Galactic вскоре совершит испытательный полет в космос. Брэнсон также полагает, что компания будет готова к своему первому пилотируемому космическому рейсу в течение нескольких месяцев.