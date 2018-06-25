Марсоход Curiosity сделал селфи во время пыльной бури

Ровер Curiosity сфотографировал сам себя во время масштабной пылевой бури, которая бушует на Марсе еще с конца мая.

На снимке видно, что из-за бури марсоход покрыт коричневой пылью, пишет Nine Planets.

От этой бури пострадал и аппарат Opportunity, который работает на другой части Марса. С ним специалисты уже потеряли связь. Ровер несколько дней не передает никакой информации.

В отличие от аппарата Opportunity, который оснащен обычными солнечными панелями, марсоход Curiosity может спокойно работать при любом уровне освещения, поскольку энергию он получает от РИТЭГа – радиоизотопного термоэлектрического генератора.

Автопортреты ровера создаются с использованием изображений, которые сделаны при помощи Curiosity Mars Hands Lens Imager (MAHLI). Этот аппарат был построен Malin Space Science Systems в Сан-Диего. Селфи было обработано Шоном Дораном, который известен своими работами по обработке снимков из космоса.

Запуск Curiosity к Красной планете состоялся 26 ноября 2011 года, а мягкая посадка была осуществлена 6 августа 2012 года. Предполагаемый срок службы аппарата изначально оценивался в один марсианский год (686 земных суток), но робот успешно работает и по сей день. Сейчас марсоход поднимается на гору Шарп.

Ранее НВ сообщало, что ровер Opportunity не выдержал марсианской бури. Марсоход погрузился в глубокий сон из-за нехватки энергии для своих батарей. Есть риск, что установить связь c аппаратом больше никогда не удастся.