Посторонним вход запрещен. 4 фактора, которые могут поставить крест на колонизации Марса

Действительно ли колонизация Марса может начаться в ближайшем будущем?

Марсоход Сuriosity оказался заложником глобальной пылевой бури на Марсе. Сможет ли человек переносить такие условия?

За последние несколько лет колонизация Марса стала идеей фикс во всем мире. Заявления Илона Маска, марсоходы NASA, голливудские фильмы и сотни тысяч сообщений в СМИ – все это вселяет нам надежду, что проживание человека на Марсе реальная и достижимая в скором времени цель. Но действительно ли космический бог войны ждет нас с распростертыми объятьями?

Марсоход Сuriosity, который сейчас терпит бедствие в пылевой буре на поверхности Марса, может дать пару советов по выживанию там.

Пылевые бури на Марсе

Ученые пока мало исследовали погодные условия на этой планете, но уже знают, что нынешняя пылевая буря одна из самых глобальных за последние несколько лет.

Действующая марсианская стихия длится уже более двух недель и подняла в атмосферу планеты колоссальное количество красной пыли, которая снизила видимость и проникновение солнечного света.

В отличие от песчаных бурь на Земле, причиной поднятия пыли в воздух на Марсе является не ветер, а солнечный свет. Из-за низкого уровня гравитации и неплотной атмосферы, теплый воздух может поднимать пыль с поверхности Марса на высоту до 20 километров. И уже верхние воздушные потоки могут разгонять эту пыль до 25 метров в секунду.

Но из-за того, что на Марсе практически отсутствует плотная атмосфера и красная пыль намного мельче чем земной песок, даже на такой скорости эти бури не приносят значительного урона.

Главная проблема – продолжительность такого шторма, ведь в 2007-м он длился около четырех месяцев, и до сих пор неизвестно, почему закончился. Когда же погода на Марсе начинает успокаивается, – на поверхность оседает колоссальное количество красной пыли, которая может вывести из строя оптическую технику.

Так было с инфракрасным датчиком предыдущего марсохода Opportunity, который был вынужден приостановить свою работу во время бури, поскольку имел солнечные батареи, а лучи не проникали через сформировавшийся слой пыли.

Действующему марсианскому самоходу Curiosity это не грозит, поскольку он питается ядерным топливом и даже в таких условиях может исследовать изменения климата и почву на Марсе.

Эксперты говорят, что даже самые сильные пылевые бури не представляют чрезвычайной угрозы возможной человеческой мисси на Марсе. Да и специалисты с NASA уже могут прогнозировать в каком месте и в какое время они будут, что выбрать лучшее место посадки.

Действительно – пылевые бури это вообще не проблема, в сравнении с главными трудностями, которые могут ожидать первых людей на Марсе.

Помимо сверхмощного космического корабля, который должен будет постоянно перевозить пока невообразимые количества груза для обустройства хоть минимальной человеческой миссии, у космонавтов осталось еще много нерешенных задач.

Посадка на Марсе

Первые трудности возникают еще до прибытия. Гравитация Марса почти в три раза слабее земной, а самые плотные слои атмосферы находятся ближе всего к поверхности планеты, что вынуждает космонавтов придумывать особые методы посадки сверхтяжелых объектов.

Соавтор исследования приземления человеческих объектов на Марс в НАСА Ричард Дейвис говорит, что технологии приземления с воздушными подушками, спуск из воздушного крана и парашюты эффективны для посадки марсоходов и прочих легких объектов, но не космических кораблей.

Ученый объясняет, что, скорее всего, для торможения будут использовать обратную тягу реактивных двигателей, как это делает SpaceX в своих возвращающихся ступенях.

Такая технология, опять же, усложняет систему ракеты и значительно уменьшает количество полезного груза, который мы гипотетически можем взять на Марс.

Жилище и экосистема для человека на Марсе

Миссии на космических станциях проводятся около шести месяцев, и потребовались десятки лет, чтобы создать необходимые условия для космонавтов хотя бы на земной орбите.

C Марсом же будет несколько сложнее. Последняя научная миссия летела туда 254 дня.

Даже если Big Falcon Rocket (BFR) или Межпланетный транспортный космический корабль Илона Маска все-таки будут разработаны и смогут доставить груз и людей не Марс меньше чем за 30 дней, – их сил вряд ли хватит для создания большой инфраструктуры.

Жилища людей на Марсе должны быть полностью автономными, справляться с токсичной пылью и неустойчивой атмосферой, поддерживая жизнедеятельность человека без земных ресурсов.

Все это требует чрезвычайно большого количества техники, не говоря уже об устройствах для исследования, транспорте и постоянных источниках энергии.

Несколько компаний уже предлагают свои концепты таких жилищ и борются за контракт с NASA, чтобы стать частью возможной марсианской миссии на разрабатываемом сверхтяжелом корабле SLS.

Выращивание продуктов на Марсе

Если ученые планируют автономное человеческое поселение на Марсе, то им нужно будет постоянно добывать еду и воду.

Проблему воды можно будет решить с помощью залежей ледников, но вот с выращиванием продуктов сложнее, ведь придется иметь дело с токсичной пылью и грунтом.

Представитель NASA Ричард Дейвис говорит, что кроме очистки и обогащения почвы, нужно создать специальное давление с помощью CO2 в парниковых камерах, поскольку давления атмосферы Марса будет недостаточно для выращивания продуктов.

Журналистка Меган Николс пишет, что для создания медикаментов и других необходимых веществ можно будет использовать специальные искусственные листья, которые потребляя только солнечную энергию могут производить химические реакции.

Даже если все космические корабли будут построены вовремя, нужные компоненты собраны и решены все проблемы с автономным проживанием, поколение Илона Маска должно увидеть хотя бы маленькую исследовательскую миссию на Красной планете.

Для создания целых колоний, все еще, существует много препятствий. Хотя, кто знает, ведь в средине прошлого столетия мы и близко не могли предположить подобные идеи.