Лучше, чем в США. Ученые рассказали подробности о медицине древних инков

Исследователи, которые изучали черепа давно умерших инков, сделали потрясающее открытие: у пациентов индейских медиков были высокие шансы выжить после операции на черепе.

Оказалось, что после такой операции инки выживали вдвое чаще, чем те пациенты, которых оперировали во время гражданской войны в США - примерно 400 лет спустя, пишет Science Alert.

Инки Перу часто практиковали эту операцию. Более 800 черепов с признаками трепанации были найдены во время археологических раскопок в прибрежных районах и Андском нагорье Перу, начиная с 400 года до нашей эры. Это больше, чем общее количество трепанированных черепов, найденных в других странах. Результаты раскопок показывают, как методы хирургов инков эволюционировали с течением времени, что привело к невероятной выживаемости пациентов - более 80%.

"Есть еще много неизвестных данных о самой процедуре и тех людях, на которых проводилась трепанация, но результаты во время гражданской войны были мрачными по сравнению со временами инков", - сказал невролог Дэвид Кушнер из Медицинской школы Университета Майами Миллера.

Судя по всему, технология трепанации улучшалась со временем: отверстия становились меньше, что снижало риски прокола защитной мембраны мозга и появления инфекций.

"Во времена инков смертность составляла от 17 до 25 процентов, а во время гражданской войны она составляла от 46 до 56 процентов. Это большая разница. Вопрос в том, как у древних перуанских хирургов были результаты, которые значительно превосходили результаты хирургов во время американской гражданской войны?", - отмечает Кушнер.

Одной из причин таких показателей может быть гигиена. Военные врачи часто использовали при операциях нестерилизованные инструменты и даже пальцы. Кроме того, часто загрязненные повязки использовались снова и снова. Кроме того, травмы, которые случались во время Гражданской войны, очень отличались от травм, которые возникали во времена инков.

"Однако, со временем, медики инков узнали, какие методы были лучше. Физические данные определенно свидетельствуют о том, что древние хирурги улучшили процедуру с течением времени. Их успех действительно замечателен", - подчеркивает Дэвид Кушнер.