Леониды 2018. Где и когда смотреть ноябрьский звездопад

Знаменитый ноябрьский звездопад начался 14 ноября, но его пик придется на 17 и 18 ноября. Из Северного полушария его будет видно лучше, чем из Южного. В том числе наблюдаеть его можно будет и в Украине.
Если, конечно, позволит погода.
Впрочем, синоптики обещают в эти дни безоблачную погоду по крайней мере на части территории Украины, включая Киев. Это означает, что многие украинцы все же смогут насладиться знаменитым звездопадом.
Нашествие метеоритов связано с кометой Темпеля-Туттля, которая каждый год пролетает мимо Земли. Рой метеоритов, который движется вместе с ней, "цепляет" земную атмосферу, создавая уникальное зрелище. Частички кометы входят в атмосферу Земли со скоростью более 70 км/сек. Некоторые метеориты представляют собой настоящие огненные шары.
Сила потока каждый год отличается. Астрономы предсказывают, что наиболее масштабным зрелищем Леониды будут в 2031 году, когда комета подойдет на максимально близкое расстояние к Земле.
В ночь с 17 на 18 ноября в небе будут появляться от 10 до 15 метеоров в час. Чтобы увидеть их, стоит отъехать подальше от крупных городов, чтобы снизить степень "светового загрязнения".
- Читайте также: Ученые назвали худший год в жизни человечества
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования