Легальная прослушка. Как Facebook будет записывать наши разговоры для рекламы? Блог Константина Ценцуры

Facebook запатентовал технологию, которая будет записывать наши реакции на рекламу. Теперь сбор личных данных пользователей может стать полностью легальным.

Проблема персональных данных в последнее время позволила многим понять, что интернет – это не безобидная игрушка, а огромная база данных, которая постоянно пытается всучить нам рекламу.

Казалось бы, некоторые изменения происходят: большинство соцсетей представили обновленную политику конфиденциальности, где они знакомят пользователей со всеми данными, которые платформа собирает и хранит. В принципе, какой информацией поделиться с мировой паутиной, а какую оставить при себе – каждый из нас решает сам. Пока.

Недавно, Facebook запатентовал технологию, которая может активировать наши записывающие устройства для улучшения эффективности рекламы в интернете. Суть механизма проста: в самой рекламе или любом другом медиаконтенте будут спрятаны специальные звуки, которые не воспринимает человеческое ухо. Эти звуки активируют наши микрофоны на любом из подключенных к интернету устройств и передают запись на сервер.

united states patent application

По сути, это своего рода онлайн-анкета, в которой ничего не нужно анализировать и отмечать. Как только на любом сайте в интернете вы увидите рекламу, технология сама запишет вашу реакцию на нее и передаст маркетологам, которые будут знать, что раздражает пользователей, а что им, наоборот, нравится.

Некоторые считают, что наши мобильные девайсы тут не причем, и записывать звук будет сам сайт соцсети, ведь они имеют доступ к активации микрофона.

Как написал в Twitter главный редактор The Verge Нилай Пател – Facebook разрабатывает Shazam для рекламы. Подобно популярному приложению, которое прослушивает песни и определяет их название, новая система будет хранить фонотеку наших голосовых реакций на рекламу.

«Это страшновато и странно, но это то, как вскоре может функционировать Facebook».

This is Shazam for ads. It’s creepy and weird, but it’s also what you’d expect Facebook to work on while it makes, you know, a smart speaker. Nothing in these claims covers triggering a phone mic at all, though.