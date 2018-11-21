Льды тают. Ученые выяснили, что Антарктида становится похожей на Гренландию

Сейчас Антарктида в основном сухая и холодная, но глобальное потепление приведет к тому, что континент станет похож на влажную и холодную Гренландию.
Сейчас талая вода уже лежит на поверхности внутреннего льда Антарктиды, сообщает Science Daily.
Такое расположение озер талой воды приводит к поверхностному плавлению и разрушению шельфовых ледников. Модели предполагают, что к концу этого столетия ситуация станет еще серьезнее и климат Антарктиды станет более теплым и влажным. Такая ситуация напоминает гораздо более влажный климат Гренландии.
"Мы получили некоторое представление о Гренландии, где сегодня происходит гораздо большее поверхностное плавление, и в настоящее время идет целый ряд различных процессов. Например, если на земном льду Антарктиды имеется достаточное поверхностное плавление, часть этой воды может растопить ледяной покров и влиять на поток льда в океан, как это уже происходит на большей части Гренландского ледового щита", - рассказала соавтор исследования Алисон Банвелл из университета Колорадо.
В своей статье Алисон Банвелл и ее коллеги из Обсерватории Земли Ламонт-Доэрти из Колумбийского университета и Университета Роуэн выявили ключевые пробелы в понимании учеными Антарктики. Они обсуждают необходимость дополнительных исследований, например, того, как снег на континенте превращается в лед; может ли таяние льда на поверхности в конечном итоге достичь основания ледяного покрова; как проходит распространение поверхностных и подповерхностных озер на шельфовых ледниках.
Понимание и способность прогнозировать возникновение таких процессов имеет решающее значение для ученых, которые хотят понять глобальный рост уровня моря и риски для прибрежных жителей во всем мире. В конечном счете, понимание будущего Антарктики, включая потенциальное повышение уровня моря, требует признания того, что континент меняется.
"И это требует усиления многодисциплинарных и международных усилий. Сегодня нам нужны наблюдения от полевых команд на местах, с самолетов и спутников, и крайне важно, чтобы ледяные щиты и климатические модели могли представлять различные процессы, влияющие на таяние льда, гидрологию и динамику Антарктического ледяного покрова", - подчеркнула Алисон Банвелл.
Ранее НВ сообщало, что ученые обнаружили под льдом Гренландии гигантский кратер шириной почти в 31 км. Исследователи уверены, что кратер оставил гигантский железный метеорит. Кратер находится на севере острова и покрыт почти километром льда.
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