Кто здесь? В Канаде обнаружили гигантскую пещеру

Геодезисты открыли в незаселенной части Канады гигантскую пещеру — одну из самых больших в мире. Судя по всему, раньше никто из людей к ней не приближался.

Пещера получила прозвище Сарлаккская яма, в честь существ из Звездных Войн, сообщает Science Alert.

Гигантская пещера скрывалась в одном из районов в Провинциальном парке Уэллс-Грей в канадской провинции Британская Колумбия. Длина ее входа составляет около 100 метров, ширина — 60 метров.

"Моя немедленная реакция заключалась в том, что там не может быть пещеры, это невозможно. Когда вы впервые видите ее, вы просто задыхаетесь, потому что это просто одна огромная дыра в земле", - сказала в интервью геофизик Кэтрин Хиксон, которая участвовала в экспедиции к пещере.

Исследователи предполагают, что пещера образовалась благодаря водопаду, который сбрасывает в грот 15 кубометров воды в секунду. До сих пор ученые не могли обнаружить пещеру, поскольку большую часть года она была покрыта снегом — однако в последние 30-40 лет снежный покров постепенно сошел из-за глобального повышения температуры.

Как отмечают журналисты Science Alert, если вы окажетесь достаточно смелы, чтобы приблизиться к периметру пещеры и начать вглядываться в бездну, становится очевидной истинная чудовищность пещеры.

"Она огромная. Когда вы впервые видите ее, вы просто задыхаетесь от восхищения, потому что это просто большая дыра в земле. Первая мысль, которая возникает при виде ее - это невозможно. Я бывал в некоторых из самых больших пещер в мире, и эта вещь имеет вход, который по-настоящему огромен, и не только по канадским стандартам. Когда вы стоите на краю, глядя вниз, ваша линия видимости составляет почти 183 метра", - отметил ученый Джон Поллак.

Во время посещения участка в сентябре спелеолог Ли Холлис сделал первый и единственный известный спуск в пещеру, спустившись примерно на 80 метров, хотя мощный поток воды прекратил дальнейшие исследования. К 2020 году запланирована более крупная экспедиция, которая поможет узнать больше подробностей о находке.