Крупным планом. Зонд NASA сфотографировал астероид Бенну

Космический корабль OSIRIS-REx сфотографировал астероид Бенну с расстояния около 330 км.

Снимок был сделан 29 октября, его обработка заняла четыре дня. За минуту, пока OSIRIS-REx делал фотографию, Бенну повернулся на 1,2°, пишет Gizmodo.

"Космический аппарат двигался, когда делал эти кадры камерой PolyCam, а Бенну повернулся на 1,2 градуса в течение почти одной минуты, прошедшей между первым и последним снимками. Команда использовала алгоритм суперразрешения, чтобы объединить восемь изображений", - подчеркнули в NASA.

Космический аппарат OSIRIS-REx несет полезную нагрузку из пяти научных приборов, которые он будет использовать для изучения астероида. В дальнейшем зонд должен сесть на Бенну и взять пробы грунта. Возвращение на землю устройства намечено на 2023 год.

В дополнение к основной цели миссии по возвращению уникального образца с астероида, OSIRIS-REx также изучит поверхность и состав астероида, измеряет влияние солнечного света на его орбиту.

"В декабре 2018 года мы начнем получать изображения с MapCam, еще одной из камер миссии, с помощью цветных фильтров. Это позволит нам создавать цветные карты и изучать географическое распределение различных материалов на Бенну, в том числе силикаты, измененные присутствием жидкой воды", - сказал Хавьер Ликандро, исследователь из из Instituto de Astrofísica de Canarias, который занимался обработкой этого изображения.

Бенну относится к углеродным астероидам спектрального класса В. Предполагается, что подобные астероиды могли быть поставщиками сложных органических соединений и воды на молодую Землю. Орбиты Земли и Бенну пересекаются, вероятность столкновения с ним ученые оценивают в один к 4 тысячам.