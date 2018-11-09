Кресло Стивена Хокинга продали на аукционе за $393 000

Кресло-коляска, которое использовал выдающийся физик Стивен Хокинг, принесло на аукционе Christie's в 20 раз больше, чем ожидали организаторы.
Деньги от продажи будут направлены в благотворительный Фонд Стивена Хокинга и в Ассоциацию болезней моторных нейронов, сообщает AP со ссылкой на аукциониста Christie's.
Моторизованное кресло, которое Хокинг использовал в конце 1980-х и начале 1990-х годов, после того, как он был парализован из-за болезни моторных нейронов, собрала 296 750 фунтов на онлайн-аукцион Christie's. Ожидалось, что кресло принесет значительно меньше, около 15 000 фунтов.
Кроме того, одна из пяти известных копий диссертации Хокинга 1965 года с подписью "Эта диссертация - моя оригинальная работа" была продана за почти 585 тысяч фунтов (более $760 тысяч). Таким образом, доход от аукциона превысил миллион долларов.
Дети Хокинга надеются сохранить научный архив выдающегося физика для нации. Christie's ведет переговоры о том, чтобы передать записи ученого британским властям вместо налога на наследство.
Дочь Хокинга Люси заявила, что "благодаря аукциону поклонники ученого получат шанс стать обладателями реликвии, напоминающий о необыкновенной жизни физика-теоретика".
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Знаменитый физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Он с юных лет страдал от бокового амиотрофического склероза. Болезнь не поддается лечению и с годами только прогрессирует.
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