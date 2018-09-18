Космический телескоп TESS передал на Землю свой первый снимок

Спутник Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) сфотографировал яркую звезду R Doradus одной из своих камер во вторник, 7 августа.

Эта звезда настолько яркая, что создает ряд засвеченных пикселей на снимке, сообщается на официальном сайте NASA.

TESS оснащен четырьмя телескопами с матрицами разрешением 16,8 мегапикселей, каждый из которых имеет поле зрения 24 на 24 градуса.

"В море звезд, наполненных новыми мирами, TESS забрасывает широкую сеть и будет собирать перспективные планеты для дальнейшего изучения. Этот первый научный снимок показывает возможности камер TESS", - сказал Пол Герц, директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.

Космический телескоп TESS называют заменой телескопа Kepler, который почти полностью выработал свой ресурс. TESS был запущен в космос в апреле 2018 года и предназначен для поиска экзопланет методом транзитной фотометрии, он отслеживает изменение блеска звезды во время прохождения планеты по ее диску.

Камеры TESS, спроектированные и изготовленные лабораторией Линкольна Массачусетского технологического института в Лексингтоне, Массачусетсе и Институте MIT Kavli, контролируют большие полосы неба, чтобы искать так называемые транзиты, то есть следы прохода планеты на фоне звезды. Такой проход вызывает регулярное падение яркости звезды.

TESS проведет за два года мониторинг 26 секторов неба, по 27 дней каждый. В течение первого года работы спутник будет изучать 13 секторов, составляющих южное небо. Затем TESS обратится к 13 секторам северного неба, чтобы провести второе годовое исследование.

Ранее НВ сообщало, что телескоп Kepler вышел из режима "спячки", в который его отправили в июле, и начал новую кампанию по поиску экзопланет. Работа телескопа продлится до исчерпания запасов топлива.

"После выхода из режима сна конфигурация космического корабля была изменена из-за необычного поведения, проявляемого одним из двигателей. Предварительные данные указывают на то, что характеристики телескопа могут несколько ухудшаться", - признались в NASA.