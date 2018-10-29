Космический телескоп Hubble вернулся к научной работе

27 октября космический телескоп Hubble завершил свои первые после перерыва научные наблюдения.

Аппарат изучал галактику DSF2237B-1-IR с помощью прибора Wide Field Camera 3, сообщается на официальном сайте NASA.

5 октября знаменитый телескоп был переведен в безопасный режим из-за выхода из строя гироскопа в системе ориентации, который все же который удалось вернуть в рабочее состояние.

Гироскоп - это устройство, которое измеряет скорость вращения космического корабля, что необходимо для того, чтобы помочь Hubble фиксировать новые цели. Один из гироскопов сломался 5 октября, а на следующий день операционная группа космического корабля активировала резервный гироскоп. Тем не менее, резервная копия неправильно показывала скорости вращения.

Чтобы исправить возможные ошибки, которые возникли при включении нового устройства, специалисты решили перезагрузить прибор, что предусматривало его предварительное выключение.

Затем команда проверила гироскоп дополнительными маневрами, чтобы убедиться, что он стабилен. В четверг оперативная группа провела дальнейшие маневры для сбора данных калибровки гироскопа. В конце пятницы команда начала процесс восстановления научных инструментов до стандартного рабочего статуса. Hubble успешно завершил маневры, чтобы добраться до цели для первых научных наблюдений, а телескоп собрал свои первые научные данные с 5 октября.

"Команда ожидает, что телескоп продолжит приносить удивительные открытия в ближайшее десятилетие, что позволит ему работать вместе с космическим телескопом Джеймса Уэбба", - отмечается на официальном сайте NASA.