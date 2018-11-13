Космический дельфин. Зонд NASA сфотографировал на Юпитере необычное облако

Зонд NASA Juno обнаружил на Юпитере облако, которое напоминает дельфина, но этот дельфин больше, чем Земля.

Изображения были получены в конце октября, когда Juno приблизился к Юпитеру на расстояние около 7000 километров, пишет Science Alert.

Для людей очень характерно видеть узоры, фигуры и лица во всех окружающих предметах. Для некоторых таких явлений действительно есть логичные объяснения, но чаще всего это просто наш мозг ищет знакомы очертания, пытаясь понять мир.

Довольно часто некоторые сайты сообщают о том, что на Марсе заметили лицо или какую-либо другую фигуру. Но американский художник Шон Доран пошел в буквальном смысле дальше - он увидел дельфина на Юпитере.

Конечно, температура на Юпитере достигает -145 градусов по Цельсию, там нет привычных нам морей и нет настоящих дельфинов. Но снимок с зонда Juno, на который в своем блоге обратил внимание Шон Доран, выглядит удивительно и действительно напоминает дельфина.

По словам Дорана, зверь выглядит милым, но "не позволяйте ему одурачить вас": это облачное животное, вероятно, больше Земли.

Juno путешествует по орбите Юпитера и снимает невероятные изображения с середины 2016 года. Каждый пролет зонда приносит от 12 до 20 изображений, которые обрабатываются в том числе и астрономами-любителями. Журналисты Science Alert не остались в стороне и обнаружили на одном из снимков с Juno еще и осьминога. Поскольку зонд будет работать еще долго, нас ждут множество подобных космических зверей.

Очевидно, что все это - не более, чем шутка, но на самом деле подобные шутки - прекрасная иллюстрация работы человеческого мозга.