Космическая панорама. Зонд OSIRIS-REx сфотографировал всю поверхность астероида Бенну

Спустя два года после запуска космический корабль OSIRIS-REx сфотографировал и передал на Землю 360-градусную панораму астероида Бенну.

Снимки были сделаны с расстояния около 200 км, в течение примерно 4 часов, сообщает GeekWire.

По словам профессора Университета Аризоны Данте Лауретта, одного из руководителей миссии OSIRIS-REx, на снимках видны удивительные вариации отражения с поверхности астероида. В южном полушарии Бенну также есть валун, который выглядит так, будто он "просто висит" из-за слабого гравитационного притяжения астероида.

3 декабря станция выйдет на 20-километровую орбиту вокруг Бенну. А в декабре 2018 года OSIRIS-REx начнет получать изображения при помощи камеры MapCam, которая позволит увидеть астероид в цвете.

Бенну относится к углеродным астероидам спектрального класса В. Предполагается, что подобные астероиды могли быть поставщиками сложных органических соединений и воды на молодую Землю. Орбиты Земли и Бенну пересекаются, вероятность столкновения с ним ученые оценивают в один к 4 тысячам.

OSIRIS-REx - не единственный зонд, который сейчас занят исследованиями астероидов: японский зонд Hayabusa 2 находится в центре своего собственного исследования другого астероида, который очень похож на Бенну, только в два раза больше. Hayabusa 2 должен захватить кусочки астероида Рюгу в следующем году и вернуть их на Землю в 2020 году, задолго до возвращения OSIRIS-REx.