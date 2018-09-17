Кошмар веганов. Биологи нашли аналог нервной системы у растений

Растения оказались способны передавать информацию об угрозах с помощью системы, которая напоминает нервную систему животных.

Профессор ботаники Университета Висконсина-Мэдисона Саймон Гилрой и его лаборатория показали, что основную роль в передаче информации играет изменение количества кальция, пишет Science Daily.

"Мы знали, что есть эта системная сигнализация. И если вы повредили растение в одном месте, остальная его часть запускает свои защитные ответы. Но мы не знали, что стоит за этой системой", - говорит Гилрой.

Авторы работы изучали влияние гравитации на изменение уровня содержания кальция у травянистого растения резуховидки (Arabidopsis). Для этого Матацугу Тойота и Саймон Гилрой создали своего рода растение-мутанта. Оно производит белок, который флуоресцирует только вокруг кальция, позволяя исследователям отслеживать его присутствие и концентрацию.

Благодаря такому сенсору, ученые смогли увидеть, как изменяется уровень кальция в тканях растения в различных условиях. В ходе эксперимента ученые отрезали от резуховидки один лист и обнаружили, что содержание кальция стало сразу же изменяться — сформировался своего рода импульс, который распространялся от поврежденной части по всему растению.

То есть растения, часто воспринимаемые как инертные, динамически реагируют на угрозы, создавая ответы для борьбы с будущими атаками. К примеру, они могут постепенно менять свои защитные функции, например, высвобождая пахнущие летучие вещества, которые пугают насекомых. Таким образом, кальций приводит к изменениям в биохимии растений.

Ученые опубликовали специальный ролик, в котором показали, как флуоресцентные белки перемещаются по растению из поврежденного участка со скоростью около 1 мм/с. Это намного медленнее, чем сигналы животных — они передаются со скоростью до 120 м/с.



