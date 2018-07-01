Гадалка не поможет. У призраков из ваших снов есть научное объяснение

Ночные кошмары перестали быть чем-то сверхъестественным. Ученые нашли объяснения всему, что происходит с нами во сне.

Каждый день миллионы людей по всему миру переживают ночные кошмары. Для некоторых это настоящая проблема, с которой борются психотерапевты, неврологи или, куда хуже, экстрасенсы и народные целители.

Теперь же ученые решили разобраться с этим явлением и исследовать человеческий сон, чтобы понять, если ли в нем что-то сверхъестественное и паранормальное.

Анализируя тему, ученые собирали истории людей, которых мучают плохие сны и помогали им избавиться от мыслей про паранормальность ночных кошмаров.

Профессор психологии Лондонского университета Элис Грегори исследует феномен сна и написала целую книгу об этом – «Засыпая: наука сна от колыбели до могилы».

В материале The Conversation писательница рассказала об основных заблуждениях, которыми люди объясняют свои ночные кошмары.

Сонный паралич

Это один из самых распространенных видов ночного кошмара. По тому или иному сценарию человек цепенеет и не может выйти из состояния сна. Часто, такие параличи сопровождаются кошмарами, будто человек лежит в гробу с завязанными руками и заклеенным ртом.

Некоторые даже могут осознавать, что находятся во сне, но при этом полностью не способны контролировать свое тело. Кого-то пробуждает громкий крик изнутри, а кто-то, наоборот, успокаивается, вновь погружается в сон, и просыпается уже с рабочей нервной системой через определенное время.

В фольклоре это объясняется то ли тем, что душа иногда покидает тело, то ли тем, что невидимые демоны садятся ночью нам на грудь и лишают возможности двигаться.

Но, как оказалось, это просто защитная реакция организма во время отдыха. Элис Грегори пишет, что во время сна мы проходим через несколько разных этапов.

Сперва идет поверхностный сон – так называемый этап медленного движения глаз. Позже наступает период быстрого движения глаз или глубокого погружения в сон. Именно в это время мы видим самые реалистичные сны и испытываем настоящие эмоции. Для того, чтобы наше тело никуда не убегало по действием таких эмоций – мозг отключает нервную систему, что собственно и есть сонным параличом.

Исследовательница пишет, что случаи, когда мы приходим в сознание, но нервная система еще отключена, довольно распространены и встречаются у 8% людей.

Такая особенность организма может объясняться генетикой, условиями окружающей среды, стрессами, травмами или психическими заболеваниями.

Синдром взрывающейся головы

Элис Грегори говорит, что на ее практике встречалось много людей, которые испытывали что-то вроде сильных взрывов во время сна, в то время, когда возле них все было спокойно и ничто не создавало шума.

Но неврологи уже описали это явление как «синдром взрывающейся головы». Дело в том, что, вместе с отключением возможности двигаться, наш мозг также ограничивает визуальное и фонетическое восприятие.

Когда кто-то испытывает взрывы или другие громкие звуки, которые приводят их в ужас во время сна – в окружающей среде ничего не происходит, это просто работа звуковой памяти человека.

Вместо того, чтобы приглушить все нервы, которые отвечают за звуковое восприятие, мозг может воспроизводить некоторые моменты, и во сне это кажется чрезвычайно громким и даже ужасающим.

Наряду с сонным параличом, этот феномен до сих пор изучается. В 2017-м Элис Грегори даже объединилась с экспертом по данной теме Брайаном Шарплессом и BBС Focus, чтобы вместе собирать информацию и изучить тему до конца.

Бесы, вампиры и вещие сны

Как ни странно, но феномен вещих снов также объясняется учеными. Типичная ситуация: вам снится друг, с которым вы не общались несколько лет, и на следующий день он неожиданно вам звонит.

Казалось бы, как такое возможно? Но писатель Джон Аллен Паулос, на которого ссылается Элис Грегори, отмечает, что такие случаи довольно распространены и относятся к прекогнитивному мышлению человека.

Стоит мельком о чем-то подумать, вспомнить, и ваш мозг, подобно сложному вычислительному механизму, в ту же ночь обрисует предложенную ситуацию. А далее – как в казино: в большинстве случаев ставка не сыграет, и мы назовем такой сон бредом, а в некоторых ситуациях предположения нашего мозга воплотятся в жизнь, и уже можно считать себя ясновидящими и пророками со всеми вытекающими.

Пока Элис Грегори писала свою книгу, она общалась с 70-летней мисс Синклейр, которая живет одна. Женщина рассказывала писательнице, что в ее доме живут привидения и по ночам бесы издеваются над ней, приводя в оцепенение.

Но когда Элис дала научное объяснение всем паранормальным явлениям мисс Синклейр, – она перестала испытывать такие кошмары и больше не верила в то, что, как ей казалось, пережила лично.

Это не просто игрушка или попытка дискредитировать тысячелетнюю историю ночных ужасов и традицию святить дома. Ученые изучают природу человеческого сна для того, чтобы помочь им побороть страх и объяснить физические и ментальные процессы, которые происходят с ними ночью.

А может и не нужно? Ведь тогда, история героев Патрика Суэйзи и Деми Мур будет не такой уж романтичной.