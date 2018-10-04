Конфуз. Википедия отказалась публиковать статью о Донне Стрикленд незадолго до получения ею Нобелевки

У лауреата Нобелевской премии по физике 2018 года Донны Стрикленд не было своей странице в Википедии до тех пор, пока она не получила эту премию.

Редакторы интернет-энциклопедии посчитали ее работы "вторичными", пишет Science Alert.

Стрикленд выиграла Нобелевскую премию по физике за 2018 год за прорывы в области лазеров во вторник вместе с французским ученым Жераром Моро. Пара была удостоена премии совместно, и Королевская шведская академия наук заявила, что их изобретения "революционизировали лазерную физику".

Но страница Википедии была успешно создана для нее только после того, как она выиграла премию. Еще в мае запись Википедии для Стрикленд была отвергнута, поскольку она не смогла "показать значительное освещение (а не просто передачу упоминаний) о предмете". До получения Нобелевки единственное упоминание Стрикленд о Википедии было в статье о Моро.

На пресс-конференции во вторник Стрикленд с удивлением узнала, что она была третьей женщиной, получившей премию в физике. "Это все, действительно? Я думал, что могло быть больше. Нам нужно отмечать женщин-физиков, если честно. Надеюсь, со временем это начнет меняться", - сказала она.

Стрикленд является адъюнкт-профессором физики в Университете Ватерлоо в Канаде, и многие отметили, что ее академическое звание, похоже, не отражает значимости ее научных работ.

В итоге у Стрикленд теперь все же есть страница Википедии, в которой ее называют "канадским физиком, ученым и лауреатом Нобелевской премии, которая является пионером в области лазеров".

Ранее НВ сообщало, что 2 октября впервые с 1963-го Нобелевскую премию по физике получила женщина. Жюри, которое определяет лауреатов, собирается изменить регламент отбора номинантов, - ученые хотят избавиться от предвзятости и гендерного дисбаланса.

“Мы не работаем в вакууме. Научное сообщество должно замечать женщин и номинировать тех, кто сделал выдающийся вклад”, - рассказал изданию Nature генеральный секретарь Шведской королевской академии наук Горан Ханссон.