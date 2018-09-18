Колекционер и меценат. Космический турист Юсаку Маэзава отправится к Луне с художниками

Компания SpaceX сообщила, что первым космическим туристом, который отправится к Луне, станет миллиардер Юсаку Маезава.

Но японец рассказал, что отправится в космос не один. Он выкупил все доступные места на ракете BFR и предлагает художникам присоединиться к нему в космосе, пишет The Next Web.

42-летний Маезава является основателем Zozotown, крупнейшего в Японии продавца одежды, который работает более чем в 72 странах и принес $76 млрд в прошлом финансовом году. Также он тратит миллионы долларов на покупку ценных произведений искусства и стремится вдохновить художников. Поэтому он предлагает бесплатные места для творцов на борту ракеты SpaceX BFR.

"Я не мог упустить эту возможность увидеть Луну близко. В то же время я не хотел получить такой фантастический опыт сам. Мне было бы одиноко. Мне не нравится оставаться в одиночестве. Я хочу поделиться этим опытом и вещами. Я хотел бы пригласить от шести до восьми художников со всего мира присоединиться ко мне в этой миссии на Луну. Этим художникам будет предложено создать что-то после того, как они вернутся на Землю, и эти шедевры вдохновят всех нас", - заявил Маезава.

Этот проект Маезавы получил название #dearMoon.

"Он отважный человек. Мы не можем называть сколько, но он выложит за это много денег. Его авансовый платеж будет иметь существенное влияние на оплату BFR. Но это не мы выбрали его, а он — нас. Это опасно. Это не игра, это потребует много тренировок. Есть шанс, что что-то пойдет не так, хотя мы попытаемся его минимизировать", — заявил Илон Маск во время презентации.



Интересно, что в 2017 году на аукционе Sotheby's Юсаку Маэзава купил работу художника Жана-Мишеля Баския за рекордную сумму в $110 млн. Безымяная работа Баския стала самой дорогой в истории картиной американского автора.

Ранее в SpaceX сообщили, что первый “приватный пассажир” уже зарегистрирован на 7-дневный полет вокруг Луны в составе миссии SpaceX BFR Lunar Mission.